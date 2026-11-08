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Así se mueve el Acumulado de la Liga 1 2026

Alianza Lima podría enfrentar a otro club que no es Universitario, Cristal ni Huancayo en la final

Alianza Lima puede enfrentarse en la gran final del fútbol peruano con un club que nadie tenía en cuenta. No es Universitario, Sporting Cristal, ni Sport Huancayo.

Francisco Esteves
Alianza Lima y una fuerte noticia.
Alianza Lima y una fuerte noticia.
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Alianza Lima y toda su hinchada se encuentra esperando por conocer a su rival en la gran final de la Liga 1 2026. Esto luego de que perdieran el Torneo Clausura. En esa línea, mientras muchos ansían saber si chocarán con Universitario de Deportes, Sporting Cristal o Sport Huancayo, a nivel institucional existe otro rival que deberán enfrentar probablemente.

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Resulta que, al margen de lo que viene haciendo el cuadro dirigido por Pablo Guede en el balompié masculino, su contraparte, comandada por José Letelier, disputará la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, a donde clasificó luego de derrotar a las del Rímac en semifinales.

Es en esta instancia que no necesariamente debe chocar con Universitario, que se encuentra en la otra llave, sino que también puede enfrentarse con FBC Melgar. Las arequipeñas golearon 3-0 en el Estadio Monumental de la UNSA y sueñan con eliminar a uno de los principales candidatos al título como lo es el conjunto de Ate.

Alianza Lima, Liga Femenina

Alianza Lima clasificó a la final del Torneo Clausura.

Por ello, Alianza Lima cuenta con grandes chances de terminar jugando contra el 'Dominó' la definición por el título de la Liga Femenina. Para ello, aún falta el desenlace entre la 'U' y el rojinegro, quienes se verán las caras una vez más este lunes 9 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Universitario vs. Melgar: hora y dónde ver

El encuentro del fútbol peruano iniciará a las 3.00 p. m. de Lima, Perú. La transmisión de la semifinal entre Universitario y Melgar será mediante la señal de Bicolor+, canal al que podrás acceder mediante una suscripción pagada en la plataforma de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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