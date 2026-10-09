Target ha rechazado cualquier forma de colaboración o coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en relación con el tiroteo que se registró este jueves 8 de octubre de 2026 en el vecindario de Marble Hill, Nueva York. La empresa ha decidido mantener la distancia frente a las acusaciones que sugieren un vínculo con las autoridades migratorias, resaltando su compromiso con la comunidad y la seguridad de sus clientes. AQUÍ los detalles.

Target se niega a cooperar con ICE tras tiroteo que hirió a hombre cerca de local en Nueva York

'ABC7' informó que este tiroteo, protagonizado por agentes de ICE, dejó a un hombre dominicano de 28 años, Oscar Belgal, herido mientras se encontraba en su automóvil con su hijo de cinco años. El incidente ocurrió en un estacionamiento de una tienda Target, que, según informes de diversas autoridades locales, había sido utilizado como zona de concentración para la operación de los agentes federales.

Este hecho generó muchos comentarios y cuestionamientos por parte de líderes políticos, entre ellos la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien instó a Target a cesar el uso de sus propiedades en el Bronx y Manhattan para actividades de agencias migratorias, argumentando que esta práctica ponía en riesgo a la comunidad.

En respuesta a las acusaciones, representantes de Target emitieron declaraciones en las que negaron cualquier colaboración con las autoridades federales. La empresa enfatizó que no había permitido el uso de sus instalaciones para la operación de ICE, desmarcándose de las acciones de los agentes federales.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los directivos de ICE justificaron el uso de la fuerza en un reciente incidente, argumentando que el objetivo del arresto, identificado como Belgal, tenía antecedentes penales y supuestos vínculos con pandillas. Según su informe, el sospechoso aceleró su vehículo, colisionando con autos oficiales y “armando” su coche contra los agentes, quienes afirmaron no haber sido informados de la presencia de un menor en el asiento trasero.

Por otro lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la gobernadora Kathy Hochul, manifestaron su fuerte indignación ante las tácticas empleadas por ICE en áreas residenciales. Ambos líderes exigieron una investigación independiente y la pronta entrega de los videos de las cámaras corporales involucradas en el suceso.