Árbitro confirmado para el clásico de Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 será esencial en los objetivos de los equipos y uno de los partidos más destacados será el que protagonicen Sporting Cristal vs Alianza Lima. Este nuevo episodio del clásico moderno promete ser esencial por la lucha del título y, en medio de las polémicas por el arbitraje, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ya definió al árbitro para este duelo.

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Árbitro confirmado para el clásico de Sporting Cristal vs Alianza Lima

La Liga 1 2026 ha estado envuelta en una gran polémica por las actuaciones arbitrales a lo largo de la temporada, especialmente por el uso del VAR. Por ello, los hinchas ponen especial atención en la terna arbitral que será designada para el Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

Precisamente, Winston Reátegui utilizó su cuenta de ‘X’ para informar que la CONAR ha decidido confiar en Kevin Ortega como árbitro principal del clásico moderno, que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Cabe señalar que el colegiado cuenta con la categoría FIFA y ha dirigido varios partidos de torneos de la Conmebol.

Kevin Ortega dirigirá el partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima

Del mismo modo, el encargado de dirigir el VAR será el árbitro Joel Alarcón, uno de los jueces más reconocidos del fútbol peruano en la actualidad, quien también cuenta con la categoría FIFA. Sin embargo, su desempeño durante la temporada también ha sido objeto de serios cuestionamientos.

Este será el cuarto partido que Kevin Ortega dirija a Sporting Cristal en la temporada. Hasta el momento, los rimenses no han podido ganar bajo su arbitraje: registran dos derrotas y un empate. Por su parte, el juez ha dirigido a Alianza Lima en una sola ocasión, encuentro que terminó con victoria de los íntimos.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El clásico moderno entre Sporting Cristal vs Alianza Lima está programado para disputarse el jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac. Este encuentro dará inicio desde las 3.30 p. m. (hora peruana).