Alianza Lima se perfila a sumar a campeón del mundo para enfrentar a Sporting Cristal: "Muy probable"

Alianza Lima ya empezó sus preparativos para enfrentar a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos elencos buscarán imponer condiciones en el clásico moderno para seguir en la lucha por el título del campeonato. Sin embargo, los blanquiazules se emocionan con la posibilidad de sumar a un futbolista campeón del mundo para este duelo.

Alianza Lima se perfila a sumar a campeón del mundo para enfrentar a Sporting Cristal

Nos referimos a Mateo Antoni, quien ha sido uno de los jugadores más regulares a lo largo de la temporada y una pieza fundamental en el esquema de Pablo Guede. Sin embargo, el defensor se ausentó del último partido debido a una lesión, lo que generó preocupación de cara al duelo ante Sporting Cristal.

Para alegría de los hinchas, la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló, durante el programa ‘Al Límite’, que el central uruguayo tiene altas probabilidades de estar disponible para disputar el clásico moderno con Alianza Lima.

Mateo Antoni puede volver con Alianza Lima para el clásico ante Sporting Cristal

"Hice la consulta y es muy probable que Mateo Antoni sí llegue al partido ante Sporting Cristal. Es más, el lunes se le practicó la resonancia y no arrojó nada complicado. Que no haya viajado con el equipo fue por precaución. Lo más probable es que sí llegue al partido con Cristal, pero todo va a depender de Guede", informó la comunicadora especializada en la actualidad blanquiazul.

De hecho, la periodista deportiva señaló que Antoni fue sometido a estudios médicos cuyos resultados fueron favorables, por lo que su ausencia en el último partido se debió a un tema preventivo. No obstante, Pablo Guede será quien defina si el defensor tendrá minutos ante los cerveceros.

Mateo Antoni fue campeón del mundo con Uruguay

Mateo Antoni ha sido considerado uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol uruguayo, razón por la que integró las categorías juveniles de la selección de Uruguay. Precisamente, el zaguero formó parte del equipo que logró tocar la gloria con el título mundial Sub-20 en 2023.