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Beto da Silva explotó contra la Liga 1 tras la derrota de Deportivo Garcilaso: "Espanto"

El delantero de Deportivo Garcilaso explotó tras la derrota ante Alianza Atlético en el Campeones del 36.

Gary Huaman
Beto da Silva explotó tras la derrota ante Alianza Atlético.
Beto da Silva explotó tras la derrota ante Alianza Atlético. | Foto: composición Líbiero/Instagram
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Deportivo Garcilaso sufrió una dura derrota por 3-2 ante Alianza Atlético por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Tras este resultado, el Pedacito del Cielo cayó a la cuarta casilla con 25 unidades y perdió una gran chance para quitarle el primer lugar a Sport Huancayo.

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Alberto Gallardo.

PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: así jugarán por el partidazo del Torneo Clausura

En ese sentido, uno de los futbolistas que se pronunció acerca de este mal resultado fue Beto da Silva, quien explotó en contra de la organización de la Liga 1, pues señaló que los han hecho jugar con días menos de descanso y en una cancha que deja mucho que desear como el Campeones del 36.

¿Qué dijo Beto da Silva sobre la derrota de Garcilaso?

Jugamos en la noche, un día de descanso, otro día completo viajando y venir a jugar a este campo de es un espanto”, escribió el futbolista de Deportivo Garcilaso.

Como se recuerda, el Pedacito del Cielo jugó el pasado domingo 25 de octubre en el Inca Garcilaso de la Vega ante Los Chankas por la noche y, según recalcó, perdieron un día viajando hacia Piura para enfrentar al Vendaval.

Beto da Silva

Comentario de Beto da Silva.

¿Qué partidos le quedan a Deportivo Garcilaso?

Tras la dura derrota que sufrieron ante Alianza Atlético, a Deportivo Garcilaso le restan solamente tres partidos en la recta final del Torneo Clausura 2026.

Por lo pronto, visitarán a UTC, que viene de vencer por 3-1 a FC Cajamarca. Luego, recibirán a Comerciantes Unidos en el Inca Garcilaso de la Vega y cerrarán su participación contra Juan Pablo II en el Complejo Deportivo de Chongoyape.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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