Los astros comienzan a revelar sus secretos para este martes 17 de noviembre y traen mensajes que podrían cambiar el rumbo de tu jornada. ¿El amor te dará una sorpresa, el dinero llegará cuando menos lo esperes o deberás prestar atención a una señal del universo? Descubre las predicciones GRATIS de Josie Diez Canseco para los doce signos del zodiaco y conoce qué te depara el destino en el amor, la salud y el dinero.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de HOY, martes 17 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy te llamará alguien que viene de lejos y quiere volver a tu vida, no pidas tantos consejos porque te confundirías más, mira en tu corazón y sabrás si vale la pena volver. Aparecerá una fuerte competencia que amenazará tus planes, no te desesperes, en tu entorno encontrarás ayuda y tienes los recursos para contrarrestar cualquier dificultad.

Número de suerte, 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No habrá ninguna novedad a nivel sentimental, tu relación se mantendrá estable, sin grandes emociones pero también sin problemas que los puedan perturbar. Contarás con una gran concentración y sabiduría para resolver tus asuntos laborales, y lograrás salir adelante aún en situaciones difíciles.

Número de suerte, 22.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te sentirás presionada por asuntos pendientes que resolver y tus reacciones serán negativas afectando tu relación sentimental, sólo el autocontrol evitará que las cosas se compliquen. Empieza la etapa de cosechar lo sembrado, hoy tendrás muestras claras de que tus aportes son valorados y tu esfuerzo recompensado.

Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: A pesar de que sentimentalmente no te ha ido bien en el pasado volverás a confiar, pero esta vez tu elección será acertada, esa persona te demostrará su amor y sinceridad en todo momento. Tu gran sentido de la responsabilidad quedará de manifiesto, hoy no pararás hasta concluir satisfactoriamente trabajos de último momento.

Número de suerte, 17.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy más que nunca sentirás que tu relación sentimental no podrá superar la crisis que atraviesa, empieza por ser más positivo, hay mucho amor y si pones de tu parte todo volverá a ser como antes. Laboralmente tratarás de controlar todo lo que suceda a tu alrededor, no lo lograrás con imposiciones, el diálogo será mejor argumento para lograr lo que te propones.

Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estás en un gran momento sentimental pero tu tendencia a criticar y a querer decir siempre la última palabra en tu relación podría traerte problemas, contrólate y conservarás tu tranquilidad. La comunicación con tu entorno laboral mejorará y también tu trabajo, hoy empezará a desaparecer el ambiente de tensión que te incomodaba.

Número de suerte, 9.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Una relación del pasado que fue conflictiva vuelve a tu vida, pero esta vez habrá más madurez y comprensión, lo que hará que el amor crezca y les permita superar sus diferencias. Hoy empezarán los cambios favorables por los que tanto tiempo has esperado, contarás con la concentración y el sentido de la oportunidad para aprovecharlas a tu favor.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás especialmente encantador, impactarás a donde vayas y podrás conquistar a quien quieras, hoy podría surgir una relación estable y duradera si te lo propones. Mejorará tu capacidad para relacionarte con los demás, con lo que llegarán nuevos proyectos y grandes oportunidades de progresar.

Número de suerte, 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Necesitas terminar con los recuerdos del pasado para poder vivir nuevas experiencias, hoy conocerás a alguien que puede ser importante en tu vida afectiva si superas la desconfianza. Tus iniciativas y capacidad para transmitir tus ideas y tu entusiasmo te harán sobresalir, sin proponértelo asumirás el liderazgo en tu trabajo.

Número de suerte, 10.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Las circunstancias te obligarán a enfrentar la conversación que has estado evitando, pueden solucionarse tus problemas sentimentales si expones tus puntos de vista sin ocultar tus sentimientos pero sin perder el control. La responsabilidad será lo primero, dejarás de lado compromisos personales para dedicarte a tu trabajo.

Número de suerte, 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Después de la tormenta vuelve la calma, tu relación vuelve a darte satisfacciones, hoy sentirás una gran alegría y paz interior con el cariño y cuidado del ser amado. Con inteligencia y mucho tacto podrás resolver los problemas laborales que hoy se presenten, no te impacientes y nada obstaculizará tu camino hacia tu meta.

Número de suerte, 20.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Los planes de tu pareja te causan mucha inquietud, no te sientas presionado y analiza tus sentimientos con más tranquilidad, descubrirás que en el fondo de tu corazón tú también anhelas estabilidad. Estarás lleno de ideas y de entusiasmo pero también propenso a impacientarte, trata de controlarte para no afectar tus relaciones laborales.