Mauricio Pochettino es nuevo entrenador del Manchester United: conoce todos los detalles

El fútbol mundial amaneció con un bombazo el viernes 13 de noviembre tras confirmarse la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo del Manchester United . En una jornada coordinada de anuncios institucionales, primero fue la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) la que comunicó la salida del estratega argentino al término de la actual fecha FIFA, y minutos después los Red Devils oficializaron su contratación por dos temporadas y media, hasta 2029, para ocupar el cargo que dejó vacante Michael Carrick tras ser destituido el jueves.

En su pronunciamiento oficial, US Soccer agradeció la huella dejada por el técnico desde su arribo en 2024, destacando su liderazgo y el salto de calidad impulsado tanto en el equipo absoluto como en las divisiones juveniles. Por su parte, Pochettino expresó en ese comunicado que representar el escudo estadounidense fue uno de los mayores honores de su carrera, resaltando el compromiso de los futbolistas y asegurando que el combinado norteamericano siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

Acto seguido, el Manchester United ratificó el acuerdo alcanzado con la federación norteamericana —operación que rondaría los siete millones de libras en compensación— para liberar al entrenador y a todo su cuerpo técnico. La directiva de Old Trafford subrayó en su nota de bienvenida que el argentino es ampliamente reconocido por su estilo de juego ofensivo de alta intensidad, su capacidad para construir planteles cohesionados y su probado historial en el desarrollo de talento individual tras exitosos pasos por Southampton, Tottenham, PSG y Chelsea.

Mauricio Pochettino llega de ser entrenador de Estados Unidos

Antes de cruzar el Atlántico, el entrenador de 54 años cumplirá con sus últimos compromisos al frente del Team USA en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Haití. Pochettino dirigirá el duelo de ida este sábado 14 de noviembre en Miami y cerrará su ciclo el martes 17 en Cincinnati, para luego emprender viaje a Inglaterra e incorporarse formalmente a la disciplina del conjunto inglés el miércoles 18.

El aterrizaje del estratega rosarino en Mánchester no dará margen para la adaptación, ya que heredará un plantel golpeado anímicamente y urgente de identidad futbolística. Tras dirigir su primera práctica el jueves 19 de noviembre, Pochettino tendrá un estreno de máxima exigencia en la Premier League el domingo 22, cuando el Manchester United visite nada menos que al Liverpool en Anfield.