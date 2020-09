Saints - Buccaneers en vivo NFL Kickoff: marcador en directo, con Tom Brady

Saints vs Buccaneers EN VIVO juegan este domingo 13 de septiembre continúa la semana 1 de la temporada 2020 - 2021 de la NFL con un duelo de pronóstico reservado entre el equipo de Tom Brady y el cuadro de Drew Brees. El partido se realizará en el Mercedes-Benz Superdome a las 15:25 horas (México y Perú) y con transmisión EN DIRECTO vía ESPN 2. Además, Líbero. pe te llevará el MINUTO A MINUTOS, resultados y mejores jugadas.

Q2 | Buccaneers 7-17 Saints 00:46: Will Lutz anota gol desde 29 yardas

Q2 | Buccaneers 7-14 Saints 02:00: Deonte Harris logra capturar el pase de Brees y se escapa 17 yardas

Q2 | Buccaneers 7-14 Saints 03:36: ¡GOL desviado! Ryan Succop realiza un tiro desde 54 yardas, los Saints bloquean en la línea de golpeo.

Q2 | Buccaneers 7-14 Saints 06:28: Rob Gronkowski retiene su primer pase con los Buccaneers, logra dos yardas.

Q2 | Buccaneers 7-14 Saints 10:12 Alvin Kamara anota ahora por la vía terrestre en un acarreo de seis yardas. El punto extra de Will Lutz es bueno.

Q2 | Buccaneers 7-14 Saints 10:10: Brees busca a Emmanuel Sanders en la trayectoria larga y los oficiales marcan interferencia de pase en la yarda seis. Primero y gol.

Q2 | Buccaneers 7-7 Saints 10:18: Encuentro parejo entre ambos equipos.

Q2 | Buccaneers 7-7 Saints 11:39: Drew Brees y Alvin Kamara realizan una buena combinación para lograr el empate del partido.

Q2 | Buccaneers 7-0 Saints 13:41: Comienza el segundo C2 del partido.

FINAL DEL C1 | Buccaneers 7-0 Saints 2:17

Q1 | Buccaneers 7-0 Saints 2:17 : Drew Brees empieza su tercera serie ofensiva con un pase para ganar un poco más de cuatro yardas.

Q1 | Buccaneers 7-0 Saints 4:32: La segunda ofensiva de Tom Brady y termina con una ganancia de yarda y media.

Q1 | Buccaneers 7-0 Saints 7:27 : ¡Tom Brady anota! El mariscal de campo realiza su primera anotación con los de Tampa Bay

First TD of the 2020 season courtesy of @tombrady.



📺: 4:25 p.m. ET Sunday on FOX

📲: Bucs app#GoBucs | #TBvsNO pic.twitter.com/GfZ9ydTZ8E