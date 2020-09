Con Patrick Mahomes enchufado: Kansas City Chiefs venció 34-20 a los Texans en el Kickoff NFL

Los Kansas City Chiefs pusieron su primera piedra para revalidar su título de la NFL. Con gran actuación de Patrick Mahomes y Clyde Edwards, los de Kansas se impusieron por 34-20 en el Arrowhead Stadium, que contó con asistencia de público.

El mariscal de campo Patrick Mahomes registró 211 yardas por aire y tres pases de anotación, con lo cual redondeó una efectividad del 75 por ciento.



Sobre el final del encuentro, Deshaun Watson (253 yardas, dos TDs y una intercepción) presionó a favor de los Texans, pero no fue suficiente para alcanzar a los Chiefs.



Una de las sorpresas de los Chiefs en este partido fue la del novato Clyde Edwards-Helaire, egresado de LSU y quien tuvo un estreno por todo lo alto luego de registrar un touchdown de 138 yardas por tierra.

De esta manera, los Chiefs empezaron con todo lo alto su participación en la temporada 2020/21. Su siguiente duelo será frente a los Chargers, este domingo. Ese mismo día, los Texans buscarán la victoria frente a los Ravens.



- Gran pase de Hill que supera a Robby y conecta un TouchDown en el último cuarto.

- Clydes aprovecha un buen pase y convierte el TouchDown para los Chiefs.

- Harrison Butker acierta el intento de 29 yardas. Al medio tiempo, Kansas City supera a Houston 17-7

- ¡AHORA SÍ! Watkins anota al ahora dejar caer primero el balón en área de anotación. Kansas Chiefs gana 14-7.

- Pase de Mahome a Watkins, quien casi anota un TD, pero el codo choca antes en el campo. El árbitro va al VAR y termina anulando la anotación.

- Johnson es derrumbado y deja a los Texans casi a la mitad del campo.

- El primer pase de TD de Patrick Mahomes de la temporada es para Travis Kelce para 4 yardas. Kansas City Chiefs y Houston Texans están empatados 7-7 en el segundo cuarto.

- Kelce consigue avanzar varias yardas y deja en buena posición a los Chiefs.

- Gran jugada de David Johnson, quien completa un gran movimiento para liberarse y anota el primer TouchDown de la temporada! 6-0 ganan los Texans

- ¡DOWN en el campo! Se acercan los Chiefs.

- Frena David Johnson y se pausa el partido nuevamente.

- Así fue el inicio del partido.

Kansas City Chiefs fans appeared to boo the moment of unity with the Texans prior to the game starting.



People HATE politics ruining sports. pic.twitter.com/cmSEgFarmP