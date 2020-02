Super Bowl 2020: Patrick Mahomes, la estrella de los Chiefs de Kansas City [VIDEO]

Era el tercer cuarto del Super Bowl 2020 y los 49ers habían sacado una importante ventaja de 10 puntos a su favor. En la banca de los Kansas City Chiefs los rostros no eran nada positivos hasta que en el último cuarto, apareció la magia de Patrick Mahomes.

El elegido MVP en la temporada regular de la NFL frotó la lámpara casi 8 minutos antes del final del partido para que los Chiefs logren culminar una gran jugada que terminó cambiando el desenlace en el Hard Rock Stadium de Miami.

Patrick Mahomes utilizó su brazo mágico para que el balón atraviese la defensa de San Francisco 49ers y llegue a las manos de Hill. Si bien no pudo avanzar más, la acción ayudó a salir del mal momento para terminar ganando por 31-20.

Tras la consagración de los Chiefs luego de una sequía de 50 años, todos los flashes y cámaras fueron donde Patrick Mahome, quien se estaba metiendo en la historia de la NFL al ser uno de los mariscales de campo más jóvenes en ganar un Super Bowl (tiene 24 años).

Rápidamente muchas personas comenzaron a preguntar quién era Patrick Mahomes, quarterback que ahora todos mencionan que podría seguir el legado que está dejando Tom Brady de los Patriots.

El jugador de los Kansas City es también conocido como Patrick Mahomes II y a pesar de su corta experiencia, ya es el nuevo quarterback que lídera la nueva generación de su franquicia. Además, desde pequeño estuvo ligado a los deportes.

Another comeback led by @PatrickMahomes, only this time it was on the world’s biggest stage. 🙌 #SBLIV | @Chiefs | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/UXiTjprmmv