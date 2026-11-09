¡Importante! Es posible que los familiares de los exaportantes fallecidos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) puedan gestionar la devolución de los aportes que aún están pendientes. Se confirmó que este trámite se puede realizar en las agencias del Banco de la Nación.

Es bueno mencionar que, para realizar el correcto proceso, los solicitantes deben presentar la documentación que acredite el fallecimiento del titular, así como otros documentos que certifiquen su relación familiar. ¿Cuáles son? AQUÍ todos los detalles.

Documentos que deben presentar los solicitantes para cobrar los aportes del familiar fallecido

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) comunicó que, desde diciembre de 2023, más de 1,1 millones de fonavistas recibieron sus aportes a través de 22 grupos de pago y cinco grupos de reintegro. No obstante, persisten devoluciones que no han sido reclamadas por los titulares que han fallecido . Por ello, los herederos tienen la posibilidad de iniciar el proceso correspondiente sin incurrir en costos por la gestión, pero con estos documentos:

Los familiares del fonavista fallecido deben presentarse en una agencia del Banco de la Nación con una copia certificada de la partida o acta de defunción del fallecido. También es necesario presentar otros documentos que validen el parentesco.

En el caso de cónyuge, se requiere una copia certificada de la partida o acta de matrimonio.

En el caso de que el solicitante sea un conviviente, se deberá presentar el certificado actualizado de inscripción de la unión de hecho en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Los hijos, por su parte, necesitan llevar una copia certificada de su partida o acta de nacimiento.

Si alguno de ellos presenta una discapacidad total o permanente, también es necesario incluir el documento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) que respalde esta condición.

Este trámite es gratuito y se puede realizar en las agencias del Banco de la Nación en todo el país . Para obtener más información, los familiares pueden contar con la opción de visitar la página oficial (AQUÍ), llamar al (01) 640 8655 o acudir a los centros MAC a nivel nacional.

¿Cuántos fonavistas fallecidos tienen pagos pendientes?

Más de 36.000 fonavistas fallecidos, que pertenecen a los grupos de pago, aún tienen pendientes sus devoluciones, según un informe que compartió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). A esta cifra se suman más de 80.000 exaportantes fallecidos de los grupos de reintegro.

Los familiares de estos beneficiarios tienen la posibilidad de gestionar el cobro presentando la documentación necesaria. Asimismo, las regiones con mayor número de beneficiarios son Callao, Arequipa, La Libertad y Lambayeque.