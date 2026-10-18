¡Ya no más filas innecesarias! Los padres de familia tienen la opción de agendar una cita presencial en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para gestionar el DNI de sus hijos menores de edad. Este proceso se realiza a través de internet y es necesario validar la información tanto del adulto como del menor.

Este sistema facilita la elección de una sede, así como la selección de una fecha y un horario disponibles, permitiendo llevar a cabo el procedimiento sin necesidad de acudir físicamente para solicitar un turno. La entidad ha resaltado que esta opción está destinada exclusivamente a la obtención del documento de identidad. No se requiere agendar una cita para realizar trámites vinculados a registros civiles o para recoger un DNI que ya ha sido emitido.

Citas son necesarias para tramitar el DNI de menores de edad: cómo reservar

Reniec confirma cita para el DNI de menores de edad: pasos para reservar y dónde realizar el pago.

Para reservar una cita para el trámite del DNI de un menor, el padre, la madre o el adulto responsable debe seguir un proceso específico:

Realiza el pago correspondiente : se puede efectuar a través de plataformas como Yape, agentes del BCP, el Banco de la Nación o Págalo.pe. Si optas por Yape, genera un ticket en la plataforma de recaudación de Reniec , seleccionando el código adecuado e ingresando tu correo electrónico. Luego, accede a Yape, dirígete a la sección de servicios, elige Reniec e introduce el número del ticket.

: se puede efectuar a través de plataformas como Yape, agentes del BCP, el Banco de la Nación o Págalo.pe. Si optas por Yape, , seleccionando el código adecuado e ingresando tu correo electrónico. Luego, accede a Yape, dirígete a la sección de servicios, elige Reniec e introduce el número del ticket. Ingresa al gestor de citas en la plataforma oficial de Reniec: selecciona la opción Reservar cita y completa tus datos personales. Luego, elige "Reservar cita para sus menores de edad" y haz clic en Validar.

en la plataforma oficial de Reniec: y completa tus datos personales. Luego, elige "Reservar cita para sus menores de edad" y haz clic en Validar. Selecciona el servicio deseado: en este caso, es Trámite de DNI/DNIe . Coloca la oficina a la que acudirás y brinda tu número de teléfono y correo electrónico.

. Coloca la oficina a la que acudirás y brinda tu número de teléfono y correo electrónico. Valida los datos de menor de edad : recibirás un código de validación en tu correo, el cual deberás copiar en la plataforma para continuar con el proceso. Valida los datos del niño ingresando el número de DNI de tu hijo. El sistema mostrará los trámites disponibles junto con las fechas y horarios habilitados.

: recibirás un código de validación en tu correo, el cual deberás copiar en la plataforma para continuar con el proceso. Valida los datos del niño ingresando el número de DNI de tu hijo. El sistema mostrará los trámites disponibles junto con las fechas y horarios habilitados. Reserva la cita : por último, selecciona una opción y presiona “Reservar”.

Es importante mencionar que las citas también están disponibles para adultos que necesiten realizar trámites de DNI.

¿Qué sedes atienden con citas para tramitar DNI de menores?

En Lima Metropolitana , las citas para realizar trámites de DNI están disponibles en diversas oficinas, incluyendo Áncash, Independencia, Miraflores, 6 de Agosto, Jesús María, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho .

, las citas para realizar trámites de DNI están disponibles en diversas oficinas, incluyendo . En otras regiones del país, el servicio se ofrece en las sedes principales de Piura, Cusco, Huaraz, Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos, Tacna, Ayacucho, Pucallpa, Chachapoyas y Pasco.

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar las direcciones y horarios específicos a través del listado de oficinas publicado por la propia entidad.

Dato importante

Reniec también señala que las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas pueden acudir a realizar sus trámites de DNI sin necesidad de reservar previamente, ya que cuentan con atención preferencial.