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ES OFICIAL | Reniec anuncia campaña del DNI electrónico GRATIS hasta el 18 de octubre: revisa sedes y beneficiarios
Reniec lanzó una campaña para la obtención GRATIS del DNI electrónico, que estará en vigor hasta este 18 de octubre. Conoce los horarios y los sectores.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó el lanzamiento de una nueva campaña para la emisión gratuita del DNI electrónico, que se llevará a cabo en Lima y en 23 regiones adicionales del país. Esta iniciativa estará vigente hasta este domingo 18 de octubre. ¿Cuáles son los requisitos para este beneficio y quiénes podrán acceder? Aquí más información.
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Campaña del DNI electrónico GRATIS hasta el 18 de octubre: regiones y horarios
Con el objetivo de disminuir las brechas de indocumentación y asegurar el derecho a la identidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado una nueva campaña de emisión de DNI en diversas regiones del Perú.
Reniec confirma campaña del DNI electrónico gratis hasta el 18 de octubre: revisa sedes y beneficiarios.
- Esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028 e incluye localidades como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
- Asimismo, para saber los lugares exactos y horarios de atención correspondientes a cada región puedes ingresar a este enlace. Cabe resaltar que las horas de atención se ajustarán según la localidad.
La campaña del DNI electrónico (DNIe) será gratuita y se llevará a cabo en municipalidades, locales comunales, auditorios, plazas de armas y otros espacios públicos habilitados hasta el 18 de octubre.
¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?
Entre los beneficios del DNI electrónico se destacan:
- La posibilidad de realizar trámites de forma segura y ágil desde casa, evitando así largas esperas y desplazamientos.
- Este documento, que cuenta con un chip criptográfico, permite validar la identidad en el entorno digital y realizar firmas electrónicas.
- Además, facilita el acceso a los servicios digitales que ofrece el Estado, como el voto electrónico y la obtención de copias certificadas de actas oficiales con valor legal.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a la campaña gratuita
Esta jornada gratuita está enfocada en brindar apoyo a grupos específicos, incluyendo menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanía que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Los beneficiarios podrán realizar diversos trámites relacionados con el DNI, incluyendo la obtención de duplicados y renovaciones, así como recoger su documento y recibir orientación sobre servicios de registros civiles.
La entidad también ha solicitado a los ciudadanos que deseen recoger su DNI que verifiquen el estado de su trámite a través de un enlace proporcionado, asegurándose de que su solicitud esté 100% antes de dirigirse a los puntos de entrega. Esta iniciativa forma parte del compromiso del Reniec por facilitar el acceso al derecho a la identidad, ofreciendo el DNI electrónico de manera gratuita hasta el domingo 18 de octubre en varias regiones del país.
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