DNI electrónico GRATIS en Barranca este 24 de octubre: horario y lugar de la campaña de RENIEC

Los vecinos de Barranca tendrán una nueva oportunidad para tramitar su Documento Nacional de Identidad sin costo. Este sábado 24 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una megacampaña gratuita de identificación, dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Campaña de DNI gratis en Barranca este 24 de octubre

La campaña gratuita de DNI se desarrollará en el Comedor Infantil, ubicado en la calle Independencia 450, frente a la comisaría, en Barranca. Los ciudadanos que cumplan con las condiciones establecidas podrán acercarse al lugar para realizar los trámites disponibles sin pagar por el servicio. La iniciativa también está dirigida a los vecinos de distritos cercanos, como Supe, Paramonga y Pativilca.

Campaña gratuita de DNI en Barranca este sábado 24 de octubre.

De acuerdo con la información difundida sobre la jornada, la atención se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Se recomienda acudir con anticipación para facilitar la atención y consultar al personal encargado sobre los documentos necesarios para efectuar el trámite solicitado.

¿Qué trámites gratuitos se podrán realizar y quiénes son los beneficiarios?

Durante esta campaña, los ciudadanos habilitados podrán acceder a distintos servicios de identificación sin costo. Entre ellos figuran la inscripción por primera vez al DNI, la renovación por caducidad, la actualización de fotografía y la toma de fotografías para el documento. Asimismo, se ofrecerá la inscripción de actas de nacimiento, de acuerdo con los servicios contemplados en la jornada.

Por otro lado, la campaña está dirigida principalmente a menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con una constancia vigente del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que acredite dicha condición. También podrán acceder las personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos, conforme a los criterios establecidos para esta actividad.

¿Qué debes tener en cuenta para aprovechar la campaña?

Si deseas tramitar tu DNI electrónico gratis en Barranca, verifica que pertenezcas a uno de los grupos beneficiarios y lleva los documentos que permitan acreditar tu identidad y las condiciones requeridas para el servicio. Recuerda que la atención será únicamente durante el horario anunciado, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. Esta megacampaña representa una oportunidad para que las familias de Barranca y localidades cercanas accedan a servicios de identificación sin asumir el costo habitual del trámite.