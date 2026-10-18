El Seguro Social de Salud (EsSalud) ha implementado recientemente una importante iniciativa que permite a los pacientes hospitalizados recibir la compañía de un familiar directo o una persona elegida durante su estancia en los hospitales.

Esta medida se alinea con la política del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, quien busca priorizar al paciente en el proceso de atención, transformando este enfoque en mejoras fundamentales en los servicios de salud. AQUÍ todo lo que debes saber.

EsSalud: acompañamiento familiar gratuito a pacientes hospitalizados las 24 horas del día

EsSalud ha emitido la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 001381, que establece los lineamientos para el acompañamiento de pacientes hospitalizados en sus Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

EsSalud: acompañamiento familiar gratuito para pacientes hospitalizados.

Esta normativa garantiza que los pacientes tengan un acompañante presente las veinticuatro horas del día, todos los días de la semana, siempre que se respeten las indicaciones médicas y las medidas de bioseguridad pertinentes.

La iniciativa, promovida por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, se desarrolló en colaboración con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Los lineamientos son de carácter obligatorio para todas las IPRESS de EsSalud que dispongan de unidades de hospitalización en el país, abarcando también los centros que operan bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

Acompañamiento familiar es GRATUITO en los establecimientos IPRESS

Es importante señalar que, en esta normativa, el ingreso y la permanencia del acompañante no implican ningún costo, lo que significa que no se requerirán pagos por credenciales ni se condicionará la estancia del familiar a la realización de tareas asistenciales o a la renuncia de sus derechos.

¿Cómo funcionará el acompañamiento familiar, según pacientes?

La normativa vigente establece que cada paciente puede contar con un acompañante a la vez, debiendo registrarse un acompañante principal y un alterno, ambos mayores de edad.

La función del familiar se centra en ofrecer compañía y apoyo emocional, sin sustituir al personal de salud ni realizar tareas como la administración de medicamentos o el manejo de equipos médicos. Para garantizar el orden, los cambios de acompañantes deberán realizarse preferentemente antes de las 10.00 p. m.

Niños, recién nacidos y pacientes en fase terminal tendrán horarios especiales