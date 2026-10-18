- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Comerciantes
- Universitario vs A. Atlético
- Real Madrid vs Sevilla
- Tabla Clausura
- Acumulado
- U vs IDV
- Alianza vs Rebaza Acosta
- Copa Perú
ES OFICIAL | EsSalud anuncia acompañamiento familiar GRATUITO a pacientes hospitalizados las 24 horas del día
La reciente norma establece como prioridad la atención integral, humanizada y centrada en el paciente. ¿Qué más se sabe de este paso que tomó EsSalud?
El Seguro Social de Salud (EsSalud) ha implementado recientemente una importante iniciativa que permite a los pacientes hospitalizados recibir la compañía de un familiar directo o una persona elegida durante su estancia en los hospitales.
PUEDES VER: Trabajadores COBRAN este 23 de octubre: revisa el CRONOGRAMA y quiénes serán los primeros en recibir su SUELDO
Esta medida se alinea con la política del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, quien busca priorizar al paciente en el proceso de atención, transformando este enfoque en mejoras fundamentales en los servicios de salud. AQUÍ todo lo que debes saber.
EsSalud: acompañamiento familiar gratuito a pacientes hospitalizados las 24 horas del día
EsSalud ha emitido la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 001381, que establece los lineamientos para el acompañamiento de pacientes hospitalizados en sus Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).
EsSalud: acompañamiento familiar gratuito para pacientes hospitalizados.
Esta normativa garantiza que los pacientes tengan un acompañante presente las veinticuatro horas del día, todos los días de la semana, siempre que se respeten las indicaciones médicas y las medidas de bioseguridad pertinentes.
La iniciativa, promovida por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, se desarrolló en colaboración con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.
Los lineamientos son de carácter obligatorio para todas las IPRESS de EsSalud que dispongan de unidades de hospitalización en el país, abarcando también los centros que operan bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).
Acompañamiento familiar es GRATUITO en los establecimientos IPRESS
Es importante señalar que, en esta normativa, el ingreso y la permanencia del acompañante no implican ningún costo, lo que significa que no se requerirán pagos por credenciales ni se condicionará la estancia del familiar a la realización de tareas asistenciales o a la renuncia de sus derechos.
¿Cómo funcionará el acompañamiento familiar, según pacientes?
La normativa vigente establece que cada paciente puede contar con un acompañante a la vez, debiendo registrarse un acompañante principal y un alterno, ambos mayores de edad.
La función del familiar se centra en ofrecer compañía y apoyo emocional, sin sustituir al personal de salud ni realizar tareas como la administración de medicamentos o el manejo de equipos médicos. Para garantizar el orden, los cambios de acompañantes deberán realizarse preferentemente antes de las 10.00 p. m.
Niños, recién nacidos y pacientes en fase terminal tendrán horarios especiales
- En las áreas de Pediatría y Neonatología, se prioriza el interés superior del niño, asegurando que sus padres puedan permanecer a su lado.
- En los pacientes en fase terminal, se implementarán horarios flexibles que faciliten el acompañamiento y permitan una despedida digna. En situaciones donde el paciente carezca de una red familiar, se coordinará el apoyo necesario a través del voluntariado institucional.
- 1
CONFIRMADO | A partir de esta EDAD los conductores ya NO podrán RENOVAR BREVETE en Perú, según anuncio del MTC
- 2
Resultados Examen de admisión San Marcos 2027-I: lista de ingresantes correspondiente a las Áreas D y E del 17 de octubre
- 3
Trabajadores COBRAN este 23 de octubre: revisa el CRONOGRAMA y quiénes serán los primeros en recibir su SUELDO
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90