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¿Es realmente peligroso comer el pellejo del Pollo a la Brasa? Entérate qué dicen los expertos

En medio de esta celebración por el Día del pollo a la Brasa, muchos ciudadanos deben tener en cuenta todo lo que implica su consumo. ¿Qué tan saludable es?

Redacción Líbero Ocio
Conoce qué dicen los expertos sobre comer pellejo de pollo a la brasa
Conoce qué dicen los expertos sobre comer pellejo de pollo a la brasa | FOTO: Composición Líbero
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La gastronomía peruana no solo representa una parte importante de nuestra historia y cultura, sino que también es un verdadero arte capaz de ofrecer experiencias únicas al paladar. Actualmente, diversos platos nacionales han conquistado al mundo, como el cebiche; sin embargo, el pollo a la brasa también se ha ganado un lugar especial gracias a su delicioso sabor y popularidad. Este emblemático platillo se ha convertido en uno de los símbolos gastronómicos del Perú, aunque es importante conocer su composición nutricional y el impacto que puede tener el consumo de grasas en el organismo para disfrutarlo de manera equilibrada.

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PUEDES VER: Día del Pollo a la Brasa: las mejores ofertas y promociones en reconocidas pollerías este 19 de julio

Aunque muchas veces los peruanos no suelen fijarse en ello, combinar este potaje con unos cuantos vasos de gaseosa, puede afectar seriamente la salud si es que se repite la acción en reiteradas ocasiones. Pero no solo eso, sino que una de las dudas que más crece con el paso del tiempo es sobre el hecho de comer el pellejo del pollo.

¿Qué dice EsSalud sobre la piel del pollo?

De acuerdo a lo que indica el sector del Centro de Atención Integral en Diabetes e Hipertensión (CEDHI) en EsSalud, consumir este producto, puede llegar a perjudicar el organismo.

Se recalca que la piel del pollo a la brasa contiene colesterol y grasas malas para el organismo, asimismo, se recomienda evitar las frituras, como las papas fritas, ya que estas elevan los valores calóricos, los cuales no deben exceder las 700 calorías en una cena o almuerzo.

Pollo a la brasa

Comer el pellejo del Pollo a la Brasa no es un peligro mortal inmediato, pero no se recomienda para un consumo frecuente.

Recordemos que exceder en cantidades de esta comida y muchas otras similares, puede conllevar a que una persona padezca de sobrepeso y obesidad, además de desencadenar la diabetes u otras enfermedades.

¿Cuándo es el Día del Pollo a la brasa?

Desde hace dos décadas que el Pollo a la Brasa fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y por ello es que cada tercer domingo de julio celebramos en honor a su día especial.

¿Por qué se celebra el Día del Pollo a la brasa?

La fecha para festejarse en el país, fue designada oficialmente por el gobierno peruano en 2010, con la única finalidad que se reconozca el valor gastronómico y cultural del país. Miles de restaurantes lo honran con diferentes promociones.

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AUTOR: Redacción Líbero Ocio

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