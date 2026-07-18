Día del Pollo a la Brasa: las mejores ofertas y promociones en reconocidas pollerías este 19 de julio
Este 19 de julio, se celebra el Día del Pollo a la Brasa y para la ocasión, cadenas de pollerías han lanzado atractivas ofertas, descuentos y combos especiales.
Este domingo 19 de julio, el Perú celebrará el Día del Pollo a la Brasa, una de las fechas gastronómicas más esperadas del año. Como es tradición, reconocidas cadenas de pollerías lanzaron descuentos y promociones especiales para que miles de familias puedan disfrutar de este emblemático plato a precios más accesibles.
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Adicionalmente, el Día del Pollo a la Brasa coincidirá con la esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Esta inusual combinación de eventos promete convertir la jornada en una de las más concurridas del año para las pollerías, que esperan una alta demanda tanto en sus locales como a través del servicio de delivery.
Debido a este contexto, muchas cadenas han preparado promociones especiales y recomiendan realizar los pedidos con anticipación, ya que miles de familias y grupos de amigos aprovecharán la ocasión para disfrutar del tradicional pollo a la brasa mientras siguen el partido que definirá al nuevo campeón del mundo. Revisa la lista de ofertas para este 19 de julio.
Por el Día del Pollo a la Brasa se lanzan promociones especiales.
Ofertas y promociones por el Día del Pollo a la Brasa
Norky's
Entre las ofertas más atractivas figura Norky's, que ofrecerá un cuarto de pollo a la brasa desde S/10,90 para clientes con cuenta sueldo del BCP. Además, quienes paguen con Plin podrán acceder a un cuarto de pollo por S/16,90, mientras que con Yape el mismo producto costará S/17,90. También habrá promociones en medio pollo desde S/29,90 y pollo entero desde S/54,90, dependiendo del método de pago utilizado.
Roky's
Por su parte, Roky's presentó combos familiares con importantes descuentos. Entre ellos destaca un medio pollo a la brasa acompañado de ensalada mediana, gaseosa personal y dos porciones de torta por S/57,90 pagando con Plin. Asimismo, ofrecerá un pollo entero con arroz oriental familiar por S/64,90, una alternativa ideal para compartir durante la celebración. Estas son las ofertas disponibles mediante su call center:
- 1/4 de pollo + papas fritas por S/15.90
- 1/2 pollo + papas fritas + arroz oriental por S/35.90
- 1 pollo + papas fritas + gaseosa 1.5 L por S/54.90
Ofertas y promociones de Roky's por la Semana del Pollo a la Brasa.
Don Belisario
Otra de las cadenas que se suma a la campaña es Don Belisario. Sus promociones incluyen un cuarto de pollo con ensalada desde S/14,90, además de un pollo entero por S/49,90 al pagar mediante Yape. También estarán disponibles combos familiares con bebidas y acompañamientos que superan el 20% de descuento respecto a su precio habitual.
¿Cuándo es el Día del Pollo a la Brasa y por qué se celebra?
El Día del Pollo a la Brasa se celebra oficialmente cada tercer domingo de julio desde 2010, con el propósito de reconocer a uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. Su popularidad ha convertido esta fecha en una de las jornadas de mayor movimiento para las pollerías, que suelen registrar un incremento significativo en sus ventas tanto en salón como por delivery.
Si planeas celebrar esta fecha, se recomienda revisar las condiciones de cada promoción, ya que muchas están sujetas al uso de aplicaciones como Yape o Plin, tarjetas bancarias específicas o disponibilidad según el local participante. Además, debido a la alta demanda prevista para este domingo, también se aconseja realizar los pedidos con anticipación para evitar demoras y asegurar el acceso a las ofertas.
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