Día del Pollo a la Brasa en Perú: esta es la RECETA IDEAL según la Inteligencia Artificial

A poco de celebrar el Día del pollo a la brasa en el Perú, le hemos consultado a la inteligencia artificial sobre cuál es la receta que se debe respetar según las costumbres del país. Si bien es cierto que existen diversas maneras de preparación de acuerdo al país, en tierras peruanas se tiene una forma particular de cocinarlo.

¿Cuándo se celebra el Día del pollo a la brasa 2026 en Perú?

Este 2026, el Día del pollo a la brasa se celebra el 19 de julio. Recordemos que esta festividad se ha convertido en toda una tradición conmemorarla cada tercer domingo de este mes. El plato típico se ha convertido en un ícono de la gastronomía peruana y por ello se dedica un día para promover su venta a nivel nacional.

Receta recomendada del pollo a la brasa según la Inteligencia Artificial

Para la guarnición, la inteligencia artificial de ChatGPT recomienda las típicas papas fritas y ensalada fresca que puede estar acompañada de lechuga, tomate, zanahoria y pepino. Estos son los ingredientes que se necesita para el pollo a la brasa.

1 pollo entero (aproximadamente 1.5 kg)

2 cucharadas de ají panca molido

2 cucharadas de ají amarillo molido

1 cucharada de ajo molido

1 cucharada de comino

1 cucharada de orégano seco

1 cucharada de pimienta negra

1 cucharada de sal

1/4 taza de vinagre rojo

1/4 taza de cerveza negra

1/4 taza de aceite vegetal

Jugo de 2 limones

Preparación del pollo a la brasa explicado por la inteligencia artificial

Luego de conseguir todos los ingredientes, vamos a proceder con la preparación que se ha dividido en cinco pasos que te vamos a explicar detalladamente a continuación. Toma nota para celebrar el día del pollo a la brasa a lo grande con esta receta explicada por la IA.

Preparar el adobo:

En un bowl grande, debes mezclar el ají panca, ají amarillo, ajo, comino, orégano, pimienta y sal.

En el mismo recipiente, agrega vinagre, la cerveza, el aceite y el jugo de limón. Mezcla hasta obtener una mezcla homogénea.

Adobar el pollo:

Lava bien el pollo y sécalo con papel absorbente.

Frota el pollo con la mezcla de adobo elaborada previamente, asegurándote de cubrir bien toda la superficie.

Por 12 horas, deja marinar el pollo en el refrigerador. Puedes hacerlo toda la noche para que absorba bien los sabores.

Cocinar el pollo:

Precalienta el horno a 200°C.

Coloca el pollo dentro de una bandeja para horno, para que los jugos caigan en la bandeja.

Asa el pollo durante aproximadamente 1.5 horas, o hasta que esté bien cocido y dorado por fuera.

Voltea el pollo a mitad de cocción para que se dore de manera uniforme.

Servir:

Deja reposar el pollo unos minutos antes de cortarlo.

Sirve el pollo a la brasa con papas fritas y una ensalada fresca.

El Día del Pollo a la Brasa se celebra oficialmente en todo el Perú cada tercer domingo de julio.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Pollo a la Brasa en Perú?

El Día del Pollo a la Brasa en Perú se celebra desde el 2010, según lo decretó el mismo gobierno para reconocer la importancia del plato como una identidad gastronómica del país. Durante la semana de su celebración, diversas cadenas de pollerías se suman y anuncian grandes descuentos por tiempo limitado en sus tiendas físicas y compras virtuales.