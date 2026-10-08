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Temblor en Perú HOY, jueves 8 de octubre EN VIVO: dónde se registró el último sismo y magnitud, según IGP

Revisa el reporte del último sismo de HOY, jueves 8 de octubre y conoce dónde se registró el temblor, de acuerdo al informe del Instituto Geofísico del Perú.

Angie De La Cruz
IGP informa sobre el último sismo registrado en Perú HOY, jueves 8 de octubre.
IGP informa sobre el último sismo registrado en Perú HOY, jueves 8 de octubre. | Imagen: ChatGPT
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El Perú permanece atento a la actividad sísmica registrada en distintas zonas del país HOY, jueves 8 de octubre. Conoce en esta cobertura EN VIVO dónde ocurrió el último temblor reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como su magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro.

Conoce por qué el 8 de octubre es feriado a nivel nacional y a quiénes les corresponde descansar.

PUEDES VER: ¿Por qué el 8 de octubre es feriado en Perú, quiénes descansan y cuándo corresponde pago extra?

Temblor HOY, jueves 8 de octubre: reporte del IGP sobre el último sismo en Perú

09:35
8/10/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 08/10/2026 01:42:22
  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 14km
  • Latitud: -15.68
  • Longitud: -72.09
  • Intensidad: II-III Huambo
  • Referencia: 6 km al N de Huambo, Caylloma - Arequipa
09:23
8/10/2026

Bienvenidos

Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este jueves 8 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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