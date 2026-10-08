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Temblor en Perú HOY, jueves 8 de octubre EN VIVO: dónde se registró el último sismo y magnitud, según IGP
Revisa el reporte del último sismo de HOY, jueves 8 de octubre y conoce dónde se registró el temblor, de acuerdo al informe del Instituto Geofísico del Perú.
El Perú permanece atento a la actividad sísmica registrada en distintas zonas del país HOY, jueves 8 de octubre. Conoce en esta cobertura EN VIVO dónde ocurrió el último temblor reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como su magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro.
PUEDES VER: ¿Por qué el 8 de octubre es feriado en Perú, quiénes descansan y cuándo corresponde pago extra?
Temblor HOY, jueves 8 de octubre: reporte del IGP sobre el último sismo en Perú
TEMBLOR HOY EN AREQUIPA
- Fecha y Hora Local: 08/10/2026 01:42:22
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 14km
- Latitud: -15.68
- Longitud: -72.09
- Intensidad: II-III Huambo
- Referencia: 6 km al N de Huambo, Caylloma - Arequipa
Bienvenidos
Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este jueves 8 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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