Temblor en Perú HOY, jueves 8 de octubre EN VIVO: dónde se registró el último sismo y magnitud, según IGP

El Perú permanece atento a la actividad sísmica registrada en distintas zonas del país HOY, jueves 8 de octubre. Conoce en esta cobertura EN VIVO dónde ocurrió el último temblor reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como su magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro.

Temblor HOY, jueves 8 de octubre: reporte del IGP sobre el último sismo en Perú 09:35 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 08/10/2026 01:42:22

Magnitud: 3.5

Profundidad: 14km

Latitud: -15.68

Longitud: -72.09

Intensidad: II-III Huambo

Referencia: 6 km al N de Huambo, Caylloma - Arequipa 09:23 Bienvenidos Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este jueves 8 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).