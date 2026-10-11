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Temblor HOY en Perú, domingo 11 de octubre, EN VIVO: IGP reporta ÚLTIMO SISMO EN AREQUIPA de 5.1

¿Dónde se registró el último sismo de hoy, domingo en Perú? AQUÍ el reporte del IGP con el epicentro, la magnitud, profundidad y hora del movimiento telúrico.

Melanni Miranda
Temblor en Perú este domingo 11 de octubre: consulta epicentro y magnitud aquí.
Temblor en Perú este domingo 11 de octubre: consulta epicentro y magnitud aquí. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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Este domingo 11 de octubre, consulta los últimos sismos registrados en distintas zonas del Perú. AQUÍ puedes revisar el reporte oficial del IGP con la hora, magnitud, profundidad y ubicación de cada movimiento telúrico. ¿Ya tienes preparada tu mochila de emergencia? ¿Tembló la capital?

Consulta la fecha límite del pago de la CTS de noviembre y conoce si podrás retirarlo.

PUEDES VER: ¿Cuándo se deposita la CTS? Fecha límite del pago NO será el 15 de noviembre y conoce si podrás RETIRARLO

Temblor HOY, domingo 11 de octubre: sigue el reporte EN VIVO del IGP

08:51
11/10/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 11/10/2026 08:43:01
  • Magnitud: 5.1
  • Profundidad: 47km
  • Latitud: -16.78
  • Longitud: -72.56
  • Intensidad: III-IV Quilca
  • Referencia: 16 km al SO de Quilca, Camaná - Arequipa
07:35
11/10/2026

TEMBLOR HOY EN NASCA - ICA

  • Fecha:11/10/2026 06:36:49
  • Mag:4.5
  • Prof:16km
  • Lat:-15.57
  • Long:-75.29
  • Int:II-III San Juan de Marcona
  • Ref:27 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
07:35
11/10/2026

Bienvenidos

Revisa los últimos temblores registrados hoy, domingo 11 de octubre de 2026, en Perú. Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo reportado.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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