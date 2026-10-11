Este domingo 11 de octubre, consulta los últimos sismos registrados en distintas zonas del Perú. AQUÍ puedes revisar el reporte oficial del IGP con la hora, magnitud, profundidad y ubicación de cada movimiento telúrico. ¿Ya tienes preparada tu mochila de emergencia? ¿Tembló la capital?

Temblor HOY, domingo 11 de octubre: sigue el reporte EN VIVO del IGP 08:51 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 11/10/2026 08:43:01

Magnitud: 5.1

Profundidad: 47km

Latitud: -16.78

Longitud: -72.56

Intensidad: III-IV Quilca

Referencia: 16 km al SO de Quilca, Camaná - Arequipa 07:35 TEMBLOR HOY EN NASCA - ICA Fecha:11/10/2026 06:36:49

Mag:4.5

Prof:16km

Lat:-15.57

Long:-75.29

Int:II-III San Juan de Marcona

Ref:27 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica 07:35 Bienvenidos Revisa los últimos temblores registrados hoy, domingo 11 de octubre de 2026, en Perú. Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo reportado.