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Temblor HOY en Perú, domingo 11 de octubre, EN VIVO: IGP reporta ÚLTIMO SISMO EN AREQUIPA de 5.1
¿Dónde se registró el último sismo de hoy, domingo en Perú? AQUÍ el reporte del IGP con el epicentro, la magnitud, profundidad y hora del movimiento telúrico.
Este domingo 11 de octubre, consulta los últimos sismos registrados en distintas zonas del Perú. AQUÍ puedes revisar el reporte oficial del IGP con la hora, magnitud, profundidad y ubicación de cada movimiento telúrico. ¿Ya tienes preparada tu mochila de emergencia? ¿Tembló la capital?
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Temblor HOY, domingo 11 de octubre: sigue el reporte EN VIVO del IGP
TEMBLOR HOY EN AREQUIPA
- Fecha y Hora Local: 11/10/2026 08:43:01
- Magnitud: 5.1
- Profundidad: 47km
- Latitud: -16.78
- Longitud: -72.56
- Intensidad: III-IV Quilca
- Referencia: 16 km al SO de Quilca, Camaná - Arequipa
TEMBLOR HOY EN NASCA - ICA
- Fecha:11/10/2026 06:36:49
- Mag:4.5
- Prof:16km
- Lat:-15.57
- Long:-75.29
- Int:II-III San Juan de Marcona
- Ref:27 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
Bienvenidos
Revisa los últimos temblores registrados hoy, domingo 11 de octubre de 2026, en Perú. Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo reportado.
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