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¿Se registró un TEMBLOR HOY, sábado 10 de octubre en Perú? Este es el reporte del IGP EN VIVO

Revisa el último reporte del IGP de este sábado 10 de octubre. ¿Se registró algún temblor esta mañana en Perú? Aquí todos los detalles.

María Zapata
Consulta el reporte oficial del IGP, ¿hubo temblor hoy, sábado 10 de octubre de 2026?
Consulta el reporte oficial del IGP, ¿hubo temblor hoy, sábado 10 de octubre de 2026? | Google Gemini
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Perú es un país expuesto a constantes movimientos sísmicos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, este sábado 10 de octubre de 2026, sigue aquí el reporte del IGP en vivo para conocer toda la información que comparte en sus redes sociales. ¿Se confirmó un temblor hoy? Mantente atento ante la posibilidad de algún sismo en Lima y otras regiones del país, y recuerda tener lista tu mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.

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¿Temblor HOY, sábado 10 de octubre? Este el reporte EN VIVO del IGP

07:44
10/10/2026

Bienvenidos

Revisa los últimos informes del IGP hoy, sábado 10 de octubre de 2026, en Perú. Consulta si se ha logrado reportar algún movimiento sísmico.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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