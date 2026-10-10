¿Se registró un TEMBLOR HOY, sábado 10 de octubre en Perú? Este es el reporte del IGP EN VIVO

Perú es un país expuesto a constantes movimientos sísmicos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, este sábado 10 de octubre de 2026, sigue aquí el reporte del IGP en vivo para conocer toda la información que comparte en sus redes sociales. ¿Se confirmó un temblor hoy? Mantente atento ante la posibilidad de algún sismo en Lima y otras regiones del país, y recuerda tener lista tu mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.

¿Temblor HOY, sábado 10 de octubre? Este el reporte EN VIVO del IGP 07:44 Bienvenidos Revisa los últimos informes del IGP hoy, sábado 10 de octubre de 2026, en Perú. Consulta si se ha logrado reportar algún movimiento sísmico.