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Consultas, desparasitación y más GRATIS: ¿dónde será la campaña veterinaria de este jueves 15 de octubre?

La Municipalidad de Lima ofrecerá consultas veterinarias gratuitas y desparasitación este jueves 15 de octubre. Conoce dónde y a qué hora será la campaña.

María Zapata
La campaña veterinaria gratuita se realizará este 15 de octubre y ofrecerá diversos servicios para las mascotas.
La campaña veterinaria gratuita se realizará este 15 de octubre y ofrecerá diversos servicios para las mascotas. | Composición: María Zapata | Líbero
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La Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita este jueves 15 de octubre en el Cercado de Lima. A través de la iniciativa Brigada Pet, los vecinos podrán acceder a consultas veterinarias, desparasitación y orientación sobre el cuidado y registro de sus mascotas. La actividad se desarrollará durante la mañana y estará dirigida a los dueños de perros y gatos.

Conoce más detalles sobre la entrega del bono de 350 soles que se activará en noviembre y diciembre.

PUEDES VER: Nuevo bono de S/350 en Perú para noviembre y diciembre: ¿quiénes podrán cobrarlo y cuáles son los requisitos?

¿Dónde y a qué hora se realizará la campaña veterinaria gratuita de la Municipalidad de Lima?

Según informó la Municipalidad de Lima, la jornada se realizará de 9 a. m. a 12 p. m. en el parque Huerta Santa Rosa, ubicado en la cuadra 11 de la calle López Albújar, en el Cercado de Lima.

Los vecinos podrán llevar a sus mascotas para recibir atención veterinaria y orientación sobre su cuidado. La iniciativa busca acercar estos servicios a la comunidad y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

campaña veterinaria gratuita

¡Lleva a tu mascota y bríndale la atención que necesita!

¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria Brigada Pet?

La iniciativa municipal ofrecerá diversos servicios y actividades informativas para quienes necesiten orientación sobre la salud de sus mascotas. Entre los servicios anunciados se encuentran:

  • Consultas veterinarias gratuitas: orientación sobre el estado de salud y los cuidados de perros y gatos.
  • Desparasitación interna y externa: atención para ayudar a controlar los parásitos en los animales de compañía.
  • Charla sobre tenencia responsable: recomendaciones para el cuidado y la protección de las mascotas, así como las responsabilidades que implica tener una.
  • Orientación sobre el registro de canes y felinos: información sobre el procedimiento para registrar e identificar adecuadamente a las mascotas.

Con estas campañas veterinarias, la Municipalidad de Lima busca facilitar el acceso a servicios básicos y promover la tenencia responsable de mascotas. Los vecinos interesados podrán acudir al punto de atención dentro del horario establecido para conocer los servicios disponibles de la Brigada Pet.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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