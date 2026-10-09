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Consultas, desparasitación y más GRATIS: ¿dónde será la campaña veterinaria de este jueves 15 de octubre?
La Municipalidad de Lima ofrecerá consultas veterinarias gratuitas y desparasitación este jueves 15 de octubre. Conoce dónde y a qué hora será la campaña.
La Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita este jueves 15 de octubre en el Cercado de Lima. A través de la iniciativa Brigada Pet, los vecinos podrán acceder a consultas veterinarias, desparasitación y orientación sobre el cuidado y registro de sus mascotas. La actividad se desarrollará durante la mañana y estará dirigida a los dueños de perros y gatos.
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¿Dónde y a qué hora se realizará la campaña veterinaria gratuita de la Municipalidad de Lima?
Según informó la Municipalidad de Lima, la jornada se realizará de 9 a. m. a 12 p. m. en el parque Huerta Santa Rosa, ubicado en la cuadra 11 de la calle López Albújar, en el Cercado de Lima.
Los vecinos podrán llevar a sus mascotas para recibir atención veterinaria y orientación sobre su cuidado. La iniciativa busca acercar estos servicios a la comunidad y promover la tenencia responsable de animales de compañía.
¡Lleva a tu mascota y bríndale la atención que necesita!
¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria Brigada Pet?
La iniciativa municipal ofrecerá diversos servicios y actividades informativas para quienes necesiten orientación sobre la salud de sus mascotas. Entre los servicios anunciados se encuentran:
- Consultas veterinarias gratuitas: orientación sobre el estado de salud y los cuidados de perros y gatos.
- Desparasitación interna y externa: atención para ayudar a controlar los parásitos en los animales de compañía.
- Charla sobre tenencia responsable: recomendaciones para el cuidado y la protección de las mascotas, así como las responsabilidades que implica tener una.
- Orientación sobre el registro de canes y felinos: información sobre el procedimiento para registrar e identificar adecuadamente a las mascotas.
Con estas campañas veterinarias, la Municipalidad de Lima busca facilitar el acceso a servicios básicos y promover la tenencia responsable de mascotas. Los vecinos interesados podrán acudir al punto de atención dentro del horario establecido para conocer los servicios disponibles de la Brigada Pet.
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