Corte de agua en Lima: Sedapal suspenderá el servicio hasta por 14 horas en 6 distritos este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, seis distritos de Lima Metropolitana enfrentarán cortes temporales en el servicio de agua potable debido a tareas de mantenimiento programadas por Sedapal. Estas labores incluyen la limpieza de reservorios y la ejecución de empalmes, estableciendo horarios específicos para cada área afectada.

Las zonas incluidas en el plan abarcan urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos, barrios, calles y avenidas de diferentes partes de la ciudad. Los residentes de estas áreas deberán estar atentos al horario específico de su sector para prepararse durante el tiempo en que el servicio estará interrumpido.

Averigua cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua del viernes 9 de octubre

Según la información proporcionada por Sedapal, se especifican sectores y horarios en el cronograma. Para Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, hay varios sectores incluidos:

Villa María del Triunfo

Sector 309: Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo.

Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo. Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario Comité 32B, Mzs. U5K, U5L, U5M.

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario Comité 32B, Mzs. U5K, U5L, U5M. Sector 311: Urb. Villa Jardín 1era etapa.

Urb. Villa Jardín 1era etapa. Hora: 8 a. m. a 8 p. m.

San Juan de Miraflores

Sector 304: Urb. San Juan Zona “D” y Urb. San Juan Zona “C”.

Urb. San Juan Zona “D” y Urb. San Juan Zona “C”. Sector 305: A. H. Sol de Los Milagros; P.J. Villa Solidaridad 2da etapa; P.J. San Antonio de Padua; A. H. Mártires de San Juan; A. H. 7 de Julio; A. H. Rafael Belaúnde; A. H. Virgen de Guadalupe.

A. H. Sol de Los Milagros; P.J. Villa Solidaridad 2da etapa; P.J. San Antonio de Padua; A. H. Mártires de San Juan; A. H. 7 de Julio; A. H. Rafael Belaúnde; A. H. Virgen de Guadalupe. Sector 309: Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo.

Pj. San Gabriel Bajo; Sector Vallecito Bajo; A. H. José C. Mariátegui; 30 de Agosto; Santa Rosa de Belén; Ampl. Vista Alegre; Garcilazo de la Vega; Ampl. 1ero de Mayo. Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui.

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta), Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada, Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A. H. Arenal Alto; A. H. El Chasqui. Hora: 8 a. m. a 8 p. m.

8 a. m. a 8 p. m. A. H. Sol de los Milagros: 8 a. m. a 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zona: APV Casa Blanca; A. H. 9 de Febrero Ampliac; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales; Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca; Agru. Los Andes; Agru. Los Claveles; Agru. Nuevo Progreso; Agru. Los Girasoles; Agrup. El Bosque Mariátegui; A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes; A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre; Agru. Fam. Nuevo Amanecer; A. H. Jesús de Nazareth; A. H. El Mirador Fase II Ampl; Agru. II etapa del A. H. Jesús de Nazareth Ampl; A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl; A. H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza.

APV Casa Blanca; A. H. 9 de Febrero Ampliac; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales; Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca; A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca; Agru. Los Andes; Agru. Los Claveles; Agru. Nuevo Progreso; Agru. Los Girasoles; Agrup. El Bosque Mariátegui; A. H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes; A. H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre; Agru. Fam. Nuevo Amanecer; A. H. Jesús de Nazareth; A. H. El Mirador Fase II Ampl; Agru. II etapa del A. H. Jesús de Nazareth Ampl; A. H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl; A. H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza. Hora: 8 a. m. a 9 p. m.

Chaclacayo

Zona 1: Urb. Chaclacayo: Calle 1, Mzs. O, P, H y G; P. J. 12, 13, 14, 17, 21 y 20 A.

Urb. Chaclacayo: Calle 1, Mzs. O, P, H y G; P. J. 12, 13, 14, 17, 21 y 20 A. Zona 2: Urb. El Cuadro: Mzs. K, N; P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18; calle D, D1, Calle E.

Urb. El Cuadro: Mzs. K, N; P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18; calle D, D1, Calle E. Hora: 8 a. m. a 8 p. m.

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