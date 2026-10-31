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Feriado 1 de noviembre 2026: revisa los horarios del Metropolitano, corredores y más en el Día de Todos los Santos
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha anunciado los horarios del transporte público en Lima y Callao para el feriado del 1 de noviembre.
¡Importante! La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que forma parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha compartido públicamente los horarios específicos de los servicios de transporte público este domingo 1 de noviembre, feriado nacional, conocido como Día de Todos los Santos. ¿Habrá un horario especial?
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Horarios de los servicios de transporte este 1 de noviembre
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha determinado los siguientes horarios y cambios para el transporte público durante el feriado del domingo 1 de noviembre del 2026, coincidiendo además con la última procesión del Señor de los Milagros.
Feriado 1 de noviembre 2026: conoce los horarios del Metropolitano, corredores y más de este domingo.
Metropolitano
- Los servicios regulares A, B y C operarán de 5.00 a. m. a 10.00 p. m.
- En el caso del Expreso 5, se dará el servicio de 6.00 a. m. a 8.00 p. m.
- Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11.00 p. m.
IMPORTANTE: Se confirmaron modificaciones por la procesión, que también coincide con este domingo 1 de noviembre: El Regular A circula por la Av. Alfonso Ugarte (con paradas en Dos de Mayo, Quilca y España) evitando la Av. Tacna. El Regular C recorta su recorrido desde Matellini hasta la Estación Central. Permanecen cerradas las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena.
Corredores Complementarios
- Operarán de 5.00 a. m. a 10.30 p. m. con sus servicios habituales (sujetos a desvíos temporales en el centro de Lima por la procesión).
Línea 1 del Metro de Lima y Callao
- El servicio funcionará de 5.30 a. m. a 10.00 p. m.
Transporte regular
- Su horario de atención será desde las 4.30 a. m. hasta las 12.00 a. m. (medianoche). Los taxis sí operarán las 24 horas del día.
Policía Nacional del Perú se hará presente en las diferentes calles
La Policía Nacional del Perú (PNP) también confirmó que implementará un plan de ordenamiento del tránsito en las áreas afectadas por la procesión. Los cierres de vías se realizarán por tramos, permitiendo la reapertura de las calles a medida que las andas avancen hacia su próximo destino.
Es importante mencionar que aquellos que no participen en la actividad religiosa, pueden contar con la opción de usar las rutas alternativas, evitando la avenida Tacna, así como los jirones Callao y Chancay, además de la avenida Emancipación.
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