Horario de atención de bancos en feriado del 1 de noviembre: ¿abrirán BCP, BBVA, Interbank y más?

Ante la llegada del feriado del domingo 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos, muchos usuarios se preguntan si podrán realizar sus operaciones bancarias con normalidad ante una emergenciia. Por ello, conoce cómo será la atención del BCP, BBVA, Interbank, Banco de la Nación y otras entidades financieras durante esta fecha, y qué alternativas estarán disponibles para efectuar tus transacciones.

¿Los bancos atenderán en feriado del 1 de noviembre?

Durante el feriado del domingo 1 de noviembre no habrá atención presencial en las agencias bancarias. Sin embargo, los usuarios podrán realizar diversas operaciones a través de canales digitales, como las plataformas web y aplicaciones móviles, así como consultar o recibir asistencia mediante atención al cliente.

BCP

El Banco de Crédito del Perú (BCP) no brindará atención presencial en sus agencias el domingo 1 de noviembre de 2026, feriado nacional por el Día de Todos los Santos. Sin embargo, los clientes podrán realizar diversas operaciones mediante sus canales digitales, como la aplicación Banca Móvil, la banca por internet y Yape. También podrán acudir a los cajeros automáticos y agentes BCP, según la disponibilidad de cada punto.

BBVA

El BBVA permitirá a sus clientes realizar distintas operaciones durante el feriado del domingo 1 de noviembre, aunque no habrá atención presencial en sus agencias. Para evitar acudir innecesariamente a una oficina, los usuarios podrán utilizar la aplicación BBVA, la banca por internet, los cajeros automáticos y los agentes bancarios.

Los bancos a nivel nacional brindarán atención mediante sus plataformas digitales.

Interbank

En el caso de Interbank, sus tiendas financieras no brindarán atención presencial el domingo 1 de noviembre, debido al feriado nacional por el Día de Todos los Santos. Sin embargo, los clientes podrán continuar realizando sus operaciones a través de la Interbank APP y la banca por internet, disponibles las 24 horas.

Banco de la Nación

El Banco de la Nación no ofrecerá atención presencial en sus agencias el domingo 1 de noviembre. No obstante, los usuarios podrán realizar diversas operaciones mediante sus canales alternativos, como la aplicación BN, la banca por internet MultiRed Virtual, los cajeros automáticos y los agentes MultiRed.