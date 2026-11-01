El quinto y último recorrido del Señor de los Milagros se realizará este domingo 1 de noviembre de 2026, alrededor de las 12.00 m. desde el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en el Cercado de Lima. Este evento religioso recorrerá importantes vías de la ciudad y culminará con el resguardo de la sagrada imagen en el Monasterio de Las Nazarenas. ¿Qué deben saber los fieles creyentes para rendir homenaje a la figura religiosa? AQUÍ los detalles y novedades.

¿Cuál será el recorrido del Señor de los Milagros para hoy, 1 de noviembre?

El quinto recorrido del Cristo Moreno se llevará a cabo el domingo a las 12.00 m. en el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en Lima. La jornada empezará con una misa solemne, presidida por el arzobispo de la capital, Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, en dicha iglesia.

Según los medios locales, se espera que la imagen sagrada regrese al santuario al atardecer, entre las 6.00 p. m. y 7.00 p. m. del 1 de noviembre, donde permanecerá hasta octubre de 2027. Asimismo, se confirmó que la procesión seguirá una ruta oficial que abarca diversas calles del Centro Histórico de Lima.

El recorrido comenzará en el Santuario de Las Nazarenas, avanzará por la Avenida Tacna, luego por el Jirón Callao y el Jirón Chancay, para continuar por la Avenida Emancipación. Finalmente, se realizará el retorno por la Avenida Tacna y culminará en el Monasterio de Las Nazarenas.

Confirman desvíos de transporte por el feriado y recorrido del Señor de los Milagros

El Metropolitano, en su Servicio Regular A, anunció cambios en su recorrido habitual, desviándose por la avenida Alfonso Ugarte en ambas direcciones. Las paradas se limitarán a las estaciones de Dos de Mayo, Quilca y España.

Por otro lado, el transporte público general experimentará cierres y desvíos progresivos en las vías cercanas, bajo la supervisión de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional.