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Partidos de hoy, lunes 19 de octubre: qué partidos hay de Premier League, LaLiga y más

Conoce la programación de partido de hoy, lunes 19 de octubre, en los que destacan choques de Premier League, LaLiga y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, lunes 19 de octubre, con duelos de LaLiga y Premier League.
Partidos de hoy, lunes 19 de octubre, con duelos de LaLiga y Premier League. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de iniciar la semana con los partidos de hoy, lunes 19 de octubre, en los que destacan encuentros correspondientes a LaLiga, Premier League, Serie A y más certámenes internacionales. Toma nota de los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro.

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Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOHORARIOCANALES
Tottenham vs Coventry City2.00 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOHORARIOCANALES
Getafe vs Rayo Vallecano2.00 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Monza vs Cagliari11.30 am.ESPN 2, Disney Plus
Parma vs Torino1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por Primeira Liga

PARTIDOHORARIOCANALES
Sporting Braga vs Gil Vicente2.15 pm.Sport TV 1, Magenta Sport 3, BeIN Sports 2

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Newell's Old Boys vs Central Córdoba5.00 pm.TyC Sports, Fanatiz
Sarmiento vs Barracas Central5.00 pm.Disney Plus, Fanatiz
Deportivo Riestra vs Unión Santa Fe7.15 pm.Disney Plus, Fanatiz

Partidos de hoy por Brasileirao

PARTIDOHORARIOCANALES
Corinthians vs Vitória6.00 pm.Fanatiz, Sport TV Premiere

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOHORARIOCANALES
Deportivo Pasto vs Alianza FC8.05 pm.Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV, Fanatiz

Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador

PARTIDOHORARIOCANALES
Mushuc Runa vs Orense3.30 pm.Zapping Sports, Zapping

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOHORARIOCANALES
Nacional vs Deportivo Maldonado6.00 pm.Disney Plus, DSports, DGO
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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