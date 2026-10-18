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Partidos de hoy, lunes 19 de octubre: qué partidos hay de Premier League, LaLiga y más
Conoce la programación de partido de hoy, lunes 19 de octubre, en los que destacan choques de Premier League, LaLiga y más.
Momento de iniciar la semana con los partidos de hoy, lunes 19 de octubre, en los que destacan encuentros correspondientes a LaLiga, Premier League, Serie A y más certámenes internacionales. Toma nota de los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro.
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Tottenham vs Coventry City
|2.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Getafe vs Rayo Vallecano
|2.00 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Monza vs Cagliari
|11.30 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Parma vs Torino
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Primeira Liga
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Sporting Braga vs Gil Vicente
|2.15 pm.
|Sport TV 1, Magenta Sport 3, BeIN Sports 2
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Newell's Old Boys vs Central Córdoba
|5.00 pm.
|TyC Sports, Fanatiz
|Sarmiento vs Barracas Central
|5.00 pm.
|Disney Plus, Fanatiz
|Deportivo Riestra vs Unión Santa Fe
|7.15 pm.
|Disney Plus, Fanatiz
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Corinthians vs Vitória
|6.00 pm.
|Fanatiz, Sport TV Premiere
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Deportivo Pasto vs Alianza FC
|8.05 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV, Fanatiz
Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Mushuc Runa vs Orense
|3.30 pm.
|Zapping Sports, Zapping
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Nacional vs Deportivo Maldonado
|6.00 pm.
|Disney Plus, DSports, DGO
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