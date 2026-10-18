La Semana de Escuelas Seguras, conocida como America’s Safe Schools Week, se realiza anualmente en Estados Unidos durante la tercera semana completa de octubre. Esta iniciativa nacional, que surgió del Centro Nacional de Seguridad Escolar, cuenta con el respaldo de diversas organizaciones educativas, entre ellas Promesa de Sandy Hook.

Su enfoque se centra en las instituciones de educación primaria y secundaria, abarcando los grados K-12 en todo el país, con el objetivo de promover un entorno seguro para los estudiantes. A continuación, más detalles.

Safe Schools Week: ¿Cuándo empieza la semana de las Escuelas Seguras?

La Semana de las Escuelas Seguras en Estados Unidos se conmemora cada año durante la tercera semana completa de octubre, específicamente del 19 al 23 de octubre de 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo principal sensibilizar a la comunidad sobre la prevención de la violencia en las instituciones educativas, así como fomentar la preparación ante emergencias y la creación de ambientes de aprendizaje seguros y solidarios.

Safe Schools Week en EE. UU.: cuándo empieza la semana de las Escuelas Seguras y qué debes saber.

La campaña enfatiza la importancia de la colaboración entre estudiantes, educadores, padres, fuerzas del orden y miembros de la comunidad para garantizar la protección de las escuelas.

Bajo este contexto, el miércoles 21 de octubre de 2026 se celebra el Día Nacional SAVE (Estudiantes contra la Violencia en Todas Partes), una jornada que invita a las secciones locales y a los líderes juveniles a implementar acciones enfocadas en la prevención de la violencia.

Safe Schools Week: ¿Cuál es el origen de la semana de las Escuelas Seguras?

La Semana de Escuelas Seguras tiene su origen en 1984, cuando fue establecida por el Centro Nacional de Seguridad Escolar (NSSC). Esta propuesta surgió con el objetivo de asegurar un entorno educativo de calidad, fundamentándose en la idea de que las instituciones libres de armas, drogas y violencia son esenciales para el bienestar infantil y la efectividad del aprendizaje.

Además, busca involucrar a líderes políticos y comunitarios, promoviendo la colaboración anual entre legisladores, autoridades policiales, educadores, padres y estudiantes para desarrollar estrategias innovadoras de prevención.