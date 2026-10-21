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Universitario quiere dar el golpe firmando a seleccionado ecuatoriano para 2027: "Negociaciones"

En Ecuador revelaron que Universitario está interesado en un talentoso mediocentro que jugó con la selección ecuatoriana como su fichaje para la próxima temporada.

Angel Curo
Universitario quiere dar el golpe firmando a seleccionado ecuatoriano para 2027
Universitario quiere dar el golpe firmando a seleccionado ecuatoriano para 2027 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes está enfocado en su enfrentamiento ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura. Los cremas buscan pelear hasta el final el tetracampeonato de la Liga 1 2026, aunque en la dirección deportiva ya empezaron la planificación de la siguiente campaña. En ese contexto, se reveló que buscan concretar la llegada de un seleccionado ecuatoriano.

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Universitario quiere dar el golpe firmando a seleccionado ecuatoriano para 2027

La escuadra crema es consciente de que tuvo altibajos con sus fichajes para esta temporada, pues varios jugadores no rindieron como se esperaba. Por ello, busca que sus próximas incorporaciones sean de primer nivel. En ese sentido, el medio ecuatoriano ‘Ecuavisa’ sorprendió al revelar que Universitario está cerca de concretar la llegada de Carlos Gruezo.

El mediocentro ecuatoriano se encuentra actualmente sin equipo tras rescindir su contrato con Santos Laguna y es uno de los deseos de Fabián Bustos para potenciar el plantel de cara a la siguiente temporada. Además, el medio recalcó que ya existen negociaciones entre ambas partes.

Carlos Gruezo, Universitario de Deportes

El ecuatoriano Carlos Gruezo suena para fichar por Universitario en 2027

Carlos Gruezo estaría cerca de fichar por Universitario de Deportes de Perú, equipo dirigido por Fabián Bustos. El mediocampista ecuatoriano busca recuperar protagonismo tras su paso por Santos Laguna de México y las negociaciones para concretar su llegada continúan, mencionaron en su publicación.

Del mismo modo, resaltaron que el futbolista de 31 años tiene como objetivo recuperar ritmo y protagonismo en el fútbol sudamericano, por lo que su posible llegada a la ‘U’ representa una gran oportunidad para conseguirlo.

Gruezo busca nuevas oportunidades para recuperar continuidad y protagonismo, luego de una etapa en el fútbol mexicano en la que no logró tener el ritmo de competencia esperado. Su posible llegada al conjunto peruano representaría una alternativa para relanzar su carrera en el balompié sudamericano”, remarcaron.

Carlos Gruezo pasó por la selección de Ecuador

Carlos Gruezo fue considerado uno de los grandes talentos del fútbol ecuatoriano, por lo que recibió varias convocatorias de la selección de Ecuador. El mediocentro ha disputado 65 minutos con la camiseta de la ‘Tri’, incluyendo participaciones en Eliminatorias, Copa América e incluso en el Mundial de Qatar 2022.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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