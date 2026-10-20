Winston Reátegui dio fuerte veredicto sobre polémico gol de Universitario: "Debió trazarse mejor"

El primer gol de Universitario ante Alianza Atlético continúa generando debate tras la fecha 12 del Torneo Clausura. En una reciente edición del programa 'L1 Max Radio', Winston Reátegui, expresidente de la CONAR, cuestionó el trazado del fuera de juego y el procedimiento utilizado por el VAR para determinar la posición de los futbolistas durante la jugada.

Winston Reátegui dio fuerte veredicto sobre polémico gol de Universitario

Como se recuerda, el primer gol de la 'U' se produce tras un autogol del defensor del elenco de Sullana, Román Suárez, que quiso despejar el balón metiéndola entre los tres palos. Ante ello, Reátegui, en su análisis, el especialista fue contundente al referirse al trabajo realizado por el videoarbitraje y afirmó: "El trazado en el fuera de juego fue mal hecho". Además, explicó el motivo de su cuestionamiento: "¿Por qué? No se marcó en el momento exacto en que salió el balón".

Asimismo, Reátegui insistió en que el procedimiento debía realizarse con mayor precisión para establecer el instante exacto en el que se produjo el contacto con el balón. En ese sentido, remarcó: "Reitero: debió trazarse mejor o, para ser más preciso, establecer fehacientemente en qué momento se toca el balón para cumplir con la regla de juego".

Por otro lado, el exintegrante de la Comisión Nacional de Árbitros dejó en claro quiénes son los responsables de este procedimiento y expresó: "Ese trazado y el manejo de la imagen es estrictamente responsabilidad del VAR". De esta manera, puso el foco en el trabajo realizado durante la revisión de la jugada que terminó en el primer tanto de Universitario frente a Alianza Atlético.

Finalmente, Winston Reátegui sostuvo que la imagen correspondiente al momento exacto en el que salió el balón habría permitido determinar una posición adelantada. Sobre este punto, sentenció: "En la imagen que debió ser, en el momento exacto que sale el balón, es fuera de juego". Sus declaraciones reavivaron la discusión sobre el arbitraje y el uso de la tecnología en el triunfo crema por 4-1.

Próximo partido de Universitario: fecha, hora y canal

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de L1 MAX y también se podrá seguir vía streaming por L1 Play.