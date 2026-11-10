Daniel Porozo lanza fuerte advertencia previo a duelo ante Universitario: "Nos estamos preparando"

Sport Huancayo es el único equipo que depende de sí mismo para obtener el título del Torneo Clausura y solo ganándole a Universitario conseguirá este objetivo. Una de las principales armas que tiene el conjunto de la Incontrastable es Daniel Porozo, quien anotó el gol del triunfo ante Cienciano en el Cusco.

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El delantero ecuatoriano concedió una entrevista para el programa Hablemos de MAX, donde se refirió al partido que sostendrá ante la 'U' y a si su equipo está preparado para ganarle a cualquiera, incluyendo al vigente tricampeón peruano.

"¿Le podemos ganar a cualquiera? Si está en la voluntad de Dios, sí. Somos once en el campo de juego y nosotros tenemos que meterle esfuerzo y sacrificio, porque va a ser un partido muy difícil y complejo”, dijo el artillero de 29 años.

Asimismo, el artillero norteño aseguró que el Rojo Matador viene afinando detalles para imponerse al cuadro estudiantil en el IPD de Huancayo y así no solo obtener el segundo torneo de la temporada, sino clasificar a los playoffs por el título.

“Tenemos que estar preparados, nos estamos preparando para eso. Un partido muy duro y complicado, pero para el que quiere salir campeón tiene que hacer las cosas bien en la cancha”, agregó Porozo, quien lleva 4 en 16 partidos con Sport Huancayo.

Video: Hablemos de MAX.

Daniel Porozo tiene contrato con Sport Huancayo hasta 2026

Daniel Porozo reveló también que su contrato con Sport Huancayo vence en diciembre del 2026 y todavía no se ha cristalizado una renovación del vínculo. ¿Seguirá en el ‘Rojo Matador’ o dará el salto a un equipo más popular?