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Daniel Porozo lanza fuerte advertencia previo a duelo ante Universitario: "Nos estamos preparando"

El delantero ecuatoriano, figura de Sport Huancayo, fue consultado sobre las posibilidades que tiene su equipo de vencer a Universitario y ser campeón del Torneo Clausura.

Wilfredo Inostroza
Daniel Porozo será una de las principales armas de Sport Huancayo ante Universitario
Daniel Porozo será una de las principales armas de Sport Huancayo ante Universitario | Fotos: Liga 1 Te Apuesto
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Sport Huancayo es el único equipo que depende de sí mismo para obtener el título del Torneo Clausura y solo ganándole a Universitario conseguirá este objetivo. Una de las principales armas que tiene el conjunto de la Incontrastable es Daniel Porozo, quien anotó el gol del triunfo ante Cienciano en el Cusco.

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El delantero ecuatoriano concedió una entrevista para el programa Hablemos de MAX, donde se refirió al partido que sostendrá ante la 'U' y a si su equipo está preparado para ganarle a cualquiera, incluyendo al vigente tricampeón peruano.

"¿Le podemos ganar a cualquiera? Si está en la voluntad de Dios, sí. Somos once en el campo de juego y nosotros tenemos que meterle esfuerzo y sacrificio, porque va a ser un partido muy difícil y complejo”, dijo el artillero de 29 años.

Asimismo, el artillero norteño aseguró que el Rojo Matador viene afinando detalles para imponerse al cuadro estudiantil en el IPD de Huancayo y así no solo obtener el segundo torneo de la temporada, sino clasificar a los playoffs por el título.

“Tenemos que estar preparados, nos estamos preparando para eso. Un partido muy duro y complicado, pero para el que quiere salir campeón tiene que hacer las cosas bien en la cancha”, agregó Porozo, quien lleva 4 en 16 partidos con Sport Huancayo.

Video: Hablemos de MAX.

Daniel Porozo tiene contrato con Sport Huancayo hasta 2026

Daniel Porozo reveló también que su contrato con Sport Huancayo vence en diciembre del 2026 y todavía no se ha cristalizado una renovación del vínculo. ¿Seguirá en el ‘Rojo Matador’ o dará el salto a un equipo más popular?

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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