Micaela Apaéstegui e Isaías Sono, del Programa Lima 2027 del IPD, conquistan dos oros en los Parasuramericanos Valledupar 2026

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) continúa fortaleciendo el desarrollo del paradeporte peruano con el respaldo a los integrantes del Programa Lima 2027, quienes siguen cosechando triunfos internacionales. En los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, Colombia, Micaela Apaéstegui Farfán e Isaías Sono Pebe conquistaron la medalla de oro en sus respectivas pruebas de natación.



Micaela Apaéstegui, de 16 años y representante del Comité Paralímpico del Perú, se coronó campeona en los 400 metros estilo libre, categoría S9 (nadadores con discapacidad física o parálisis cerebral), consolidando su proyección como una de las principales promesas del paradeporte nacional.



A su vez, Isaías Sono Pebe, de 15 años, también integrante del Comité Paralímpico del Perú y del Programa Lima 2027, obtuvo el oro en los 200 metros estilo libre, categoría S3 (deportistas con discapacidad física severa), resultado con el que le dio al Perú la primera presea dorada del certamen.



Vale destacar que, el fin de semana, la paranatación también consiguió dos preseas de bronce. Una fue gracias a Dunia Felices, del Programa Lima 2027, en los 200 metros estilo pecho clase SB4. La otra la conquistó Ariana Salinas, en los 100 metros pecho clase SB9, con un tiempo de 1 min 39 s 82 c.



Asimismo, el paraatletismo obtuvo una medalla de plata, a través de Jesús Castillo, del Programa Lima 2027 del IPD, en los 100 metros T64, con 11 s 54 c, solo 10 centésimas después que el ganador, el brasileño Alan Becker.



De esta manera, el IPD, presidido por Sergio Ludeña Visalot, junto con el Ministerio de Educación, reafirma su compromiso con el desarrollo de los paraatletas mediante programas de apoyo como Lima 2027, impulsando su preparación rumbo a los principales eventos del ciclo paralímpico.