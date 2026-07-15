¿A qué hora juega Boca Juniors vs Sarmiento por Copa Argentina 2026? Donde ver y canales de transmisión

Boca Juniors y Sarmiento se enfrentarán este jueves 16 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. En esta nota conocerás cómo llegan ambos equipos y en qué canales podrás disfrutar este electrizante encuentro, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Con el Mundial 2026 en un breve receso tras culminar las llaves de semifinales, la atención estará puesta en este compromiso.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Sarmiento por la Copa Argentina 2026?

El partido entre Boca Juniors y Sarmiento se llevará a cabo a las 7:45 p.m. en el horario para Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Argentina se jugará con dos horas más de diferencia, es decir, a las 9:45 p.m. El duelo se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y el árbitro Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia.

Boca Juniors y Sarmiento ya se enfrentaron por la Copa Argentina en 2024.

¿Dónde ver el partido de Boca Juniors y Sarmiento?

El encuentro por los 16vos de final de la Copa Argentina será transmitido en exclusiva en todo el territorio argentino a través de la señal de TyC Sports. No obstante, algunas plataformas de streaming como Fubo TV, Sling y Fanatiz también transmitirán el compromiso.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Boca Juniors llega a este partido con la obligación de avanzar a la siguiente instancia. Recordemos que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena quedaron fuera de la lucha por el Torneo Apertura y los objetivos internacionales del primer trimestre tampoco se concretaron, motivo por el cual la Copa Argentina es la única opción que manejan para ganar un título este 2026.

En la otra vereda, Sarmiento llega tras superar en 32avos de final a Tristán Suárez y busca dar la sorpresa dejando en el camino al cuadro Xeneize.

Posible alineación de Boca Juniors

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Posible alineación de Sarmiento