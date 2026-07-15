Arturo Vidal reveló quién será campeón del mundo: "El que más sabe de fútbol soy yo"
Arturo Vidal, mediocampista chileno, generó polémica al pronunciarse tras la victoria de España ante Francia por la semifinal del Mundial 2026.
La sorpresiva eliminación de Francia del Mundial 2026 continúa generando diversas reacciones tras su derrota en las semifinales ante España. En medio de celebraciones, críticas y análisis, un comentario en particular llamó la atención de muchos: la del chileno Arturo Vidal, quien utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras el triunfo de la Furia Roja.
¿Qué dijo Arturo Vidal?
Fiel a su estilo desafiante y provocador, Arturo Vidal subió un video en el cual vaticinó quién será el campeón de la presente Copa del Mundo. En ese sentido, afirmó que España será la ganadora de este torneo internacional e hizo alarde de sus conocimientos futbolísticos.
“Ya les dije quién iba a ser campeón del mundo. Les avisé antes. Dije que España va a ser el campeón del Mundo y que iba a pasar a Francia. Saludos a todos, bendiciones. El que más sabe de fútbol soy yo”, comentó entre risas el exjugador de Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Juventus y Barcelona, quien hoy milita en Colo Colo.
Las declaraciones del chileno, quien no disputa una Copa del Mundo desde Brasil 2014, han causado revuelo y vienen siendo interpretadas como una muestra de confianza en el juego de España, pero también como un claro desprecio hacia la selección argentina, si se toma en cuenta la gran rivalidad que existe entre La Roja y la Albiceleste.
¿Cuándo es la final del Mundial 2026?
Con España ya instalada en el último encuentro del Mundial 2026, los dirigidos por Luis de la Fuente se encuentran a la espera de conocer a su próximo rival, que saldrá de la llave entre Argentina e Inglaterra. La gran final se llevará a cabo este domingo 19 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el MetLife Stadium.
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