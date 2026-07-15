La reflexión de Oyarzabal previo a la final del Mundial 2026: "No somos del todo conscientes"

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección de España, se pronunció tras lograr la ansiada clasificación a la gran final del Mundial 2026, luego de vencer en semifinales a Francia por 2-0 el último martes en el AT&T Stadium de Dallas. El atacante de la Furia Roja dio sus impresiones sobre este histórico resultado y dejó una reflexión tras el partido.

En declaraciones a los medios, Mikel Oyarzabal, autor de uno de los goles ante los franceses, expresó su felicidad por lograr el pase a la final y reflexionó sobre la campaña que vienen realizando de la mano del profesor Luis de la Fuente. En ese sentido, confesó que aún les cuesta asimilar el hecho de haberse metido entre las dos mejores selecciones del mundo.

“Ver cómo está la sala (de conferencia) hoy aquí, al final también impacta un poco y bueno, en España también, creo que toda la gente que nos está apoyando, toda la gente que está detrás de nosotros, creo que no somos del todo conscientes igual que nos pasó en la Euro, una vez que llegas te das cuenta de lo que supone. Estamos a un pasito, estamos cerca de conseguir algo histórico. Estamos muy felices y ojalá se pueda dar”, señaló.

Mikel Oyarzabal anotó el primer gol de España en el 2-1 ante Francia.

Vuelven a una final

Cabe precisar que España volverá a disputar una final del Mundial luego de 16 largos años. La última vez ocurrió en Sudáfrica 2010. En aquel entonces, venció por 1-0 a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta en el alargue y consiguió su única copa del mundo hasta el momento. Ahora, el conjunto europeo va por su segunda estrella en esta nueva edición.

¿Cuándo es la final?

La gran final se jugará este domingo 19 de julio a las 2 de la tarde (hora peruana) en el MetLife Stadium. Los españoles jugarán ante el vencedor de la llave entre Argentina e Inglaterra.