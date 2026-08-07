Nicolás Da Campo dio dura advertencia en la previa del Alianza Lima vs Sport Boys: "Les vamos a..."

Nicolás Da Campo, volante de Sport Boys, se pronunció a pocas horas del trascendental encuentro frente Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El volante de la 'Misilera' dio sus apreciaciones sobre ambos equipos de cara al partido de este sábado por la noche en el Estadio Nacional y lanzó una dura advertencia para los dirigidos por el profesor Pablo Guede.

¿Qué dijo Nicolás Da Campo sobre el partido ante Alianza Lima?

En declaraciones para L1 Max, el mediocampista argentino analizó el juego de los blanquiazules y señaló que propondrán un juego agresivo desde el inicio y, con el pasar de los minutos, buscarán hacer daño al rival aprovechando cada espacio que dejen para rematar de contragolpe.

"Va a estar duro (el partido ante Alianza), difícil, donde ellos van a salir a atacar desde el primer minuto, nosotros les vamos a contragolpear también. Va a ser un partido conde vamos a querer sacarles la pelota, donde ellos sin la pelota van a tener que correr y así poder lastimarlos buscando espacios, buscando atacar esos espacios que dejan. Va a ser un partido donde va a estar abierto, donde ambos vamos a proponer y veo muchas ocasiones de gol", dijo.

Del mismo modo, Nico Da Campo valoró el buen momento que viene atravesando Sport Boys, que ha sumado seis de nueve puntos en el arranque del Torneo Clausura y aspira a meterse a zona de clasificación a un torneo internacional.

Los últimos 5 enfrentamientos entre Sport Boys y Alianza Lima.

Sport Boys y su solidez defensiva

El conjunto chalaco ha logrado consolidarse como una de las defensas más férreas en el torneo local. Actualmente, la 'Misilera' registra 20 goles en contra en lo que va de la temporada, siendo el tercer arco menos batido. Asimismo, es el equipo que más veces dejó su portería en cero (diez ocasiones).

Sport Boys vs Alianza Lima por el Torneo Clausura

Cabe precisar que íntimos y rosados se batirán a duelo este sábado 8 de agosto desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. Ambas escuadras llegan con la moral a tope tras ganar sus respectivos encuentros en la fecha pasada. El cuadro que dirige Carlos Desio superó por 1-0 a Atlético Grau en Piura, mientras que los blanquiazules derrotaron por 3-1 en Matute al Alianza Atlético.