¡Bombazo! Marcelo Martins sale del retiro y es presentado como fichaje de club campeón: "Su casa"

Todos vuelven. Marcelo Martins, histórico goleador de la selección boliviana acaba de salir del retiro luego de ser anunciado oficialmente en un emblemático equipo del extranjero. A sus 38 años, el atacante está dispuesto a seguir demostrando toda su jerarquía futbolística en la Liga Profesional de su natal país.

Marcelo Martins fue anunciado en mítico club por todo el 2026

El último sábado, el ariete de talla internacional dio la sorpresa en la hinchada ya que fue presentado como flamante incorporación de Oriente Petrolero, club varias veces campeón en Bolivia. A través de las redes sociales, el conjunto 'Albiverde' le dio nuevamente la bienvenida a un referente en el país 'Altiplánico'.

Mediante un video que publicó Oriente Petrolero, se observa cómo el experimentado jugador fue homenajeado a lo grande desde cada tribuna del recinto deportivo ubicado en Santa Cruz, Bolivia, mientras hacía su ingreso hasta el estrado principal. En una de sus declaraciones, el 'Matador' aseguró que siempre tuvo el deseo de retornar al club donde hizo sus inicios.

"El 'Flecheiro' ya está en su casa. Ya está con su primer amor", indicó el elenco 'Refinero', a través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Es preciso recordar que, algunos de los seguidores del equipo boliviano se hicieron presentes desde muy temprano en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera para brindarle todo su apoyo a quien será su máxima figura en ataque esta temporada.

Oriente Petrolero le dio la bienvenida a Marcelo Martins

La llegada de Martins al cuadro 'Verdolaga' se da con la misión de regresar a su mejor estado físico y tener chances de ser convocado a la selección boliviana por el técnico Óscar Villegas, de cara al repechaje rumbo a Norteamérica 2026 que afrontará la selección boliviana. Precisamente, su última escuadra donde jugó fue Independiente del Valle de Ecuador en el 2023.

¿En qué equipos ha jugado Marcelo Martins?

El delantero ya sabe lo que es vestir la camiseta de importantes clubes del exterior como Oriente Petrolero, Vitória, Cruzeiro, Shajtar Donetsk, Werder Bremen, Wigan Athletic, Gremio, Flamengo, Changchun Yatai, Wuhan Zall, Cangzhou Mighty Lions, Cerro Porteño y en 'El Matagigantes'.