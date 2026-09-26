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España vs Inglaterra por UEFA Nations League

¡En solo 5 minutos! Kane y Gordon remontan el partido e Inglaterra vence 2-1 a España

Anthony Gordon y Harry Kane voltearon el partido en tan solo cinco minutos y pusieron el 2-1 de Inglaterra ante España por la Nations League.

Antonio Vidal
Kane y Gordon remontan el partido e Inglaterra vence 2-1 a España. Foto: composición Líbero
Kane y Gordon remontan el partido e Inglaterra vence 2-1 a España. Foto: composición Líbero
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Los dos atacantes fueron protagonistas de la remontada en apenas cinco minutos durante la primera jornada de la Nations League, dejando a España sin capacidad de reacción.

España vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO HOY por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League.

PUEDES VER: España vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO HOY: transmisión del partido

Gol de Anthony Gordon

Gol de Harry Kane

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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