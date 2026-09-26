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¡En solo 5 minutos! Kane y Gordon remontan el partido e Inglaterra vence 2-1 a España
Anthony Gordon y Harry Kane voltearon el partido en tan solo cinco minutos y pusieron el 2-1 de Inglaterra ante España por la Nations League.
Kane y Gordon remontan el partido e Inglaterra vence 2-1 a España. Foto: composición Líbero
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Los dos atacantes fueron protagonistas de la remontada en apenas cinco minutos durante la primera jornada de la Nations League, dejando a España sin capacidad de reacción.
Gol de Anthony Gordon
Gol de Harry Kane
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