El papa León XIV volverá al Perú en noviembre y tendrá una agenda cargada de encuentros, celebraciones religiosas y actividades. Para alegría de los fieles religiosos, el Vaticano confirmó su itinerario oficial para su visita en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades estrechamente vinculadas con su experiencia pastoral.

La llegada del Sumo Pontífice al país está prevista para el miércoles 11 de noviembre, fecha en la que arribará a Lima. Desde ahí tendrá la semana marcada por acontecimientos de gran interés para el público. Revisa la agenda oficial del papa León XIV para que te organices con tiempo.

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima

2:00 p. m.: Abordaje del avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires con destino a Lima.

Abordaje del avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires con destino a Lima. 5:30 p. m.: Arribo a la Base Aeronaval del Callao

Arribo a la Base Aeronaval del Callao 6:15 p. m.: Ceremonia de Bienvenida en el Palacio de Gobierno

Ceremonia de Bienvenida en el Palacio de Gobierno 6:45 p. m.: Visita al Presidente de la República

Visita al Presidente de la República 7:45 p. m.: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el "Gran Teatro Nacional"

El papa León XIV será recibido el miércoles 11 de noviembre en el Palacio de Gobierno.

Jueves 12 de noviembre: visita el Estadio Monumental

09:30 a. m.: Encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima

Encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima 10:20 a. m.: Celebración de la hora media con los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los seminaristas, los equipos sinodales y los consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista

Celebración de la hora media con los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los seminaristas, los equipos sinodales y los consejos pastorales en la 11:30 a. m.: Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral

Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral 6:00 p .m.: Vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Monumental de Lima

Vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Monumental de Lima 8:00 p. m.: Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica

Viernes 13 de noviembre: viaje a Chiclayo

07:40 a. m.: Salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo

Salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo 09:10 a. m.: Arribo a la Base Aérea de Chiclayo "Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo"

Arribo a la 10:30 a. m.: Santa Misa en la explanada cerca de las "Pampas de Pimentel"

Santa Misa en la explanada cerca de las "Pampas de Pimentel" 12:40 p. m.: Visita privada a la capilla de San Óscar A. Romero

Visita privada a la capilla de San Óscar A. Romero 4:30 p. m.: Reunión con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminarios, equipos del sínodo y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Reunión con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminarios, equipos del sínodo y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 5:45 p. m.: Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 7:00 p. m.: Cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio "Santo Toribio de Mogrovejo"

Sábado 14 de noviembre: llegada a Santa Cruz de Succhabamba

08:00 a. m.: Rito de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María

Rito de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María 09:10 a. m.: Vuelo en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo a Santa Cruz de Succabamba

Vuelo en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo a Santa Cruz de Succabamba 09:50 a. m.: Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succabamba.

Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succabamba. 11:00 a. m.: Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba

Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba 1:15 p. m.: Salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succabamba hacia Chiclayo

Salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succabamba hacia Chiclayo 2:00 p. m.: Arribo a la Base Aérea de Chiclayo "Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo"

Arribo a la Base Aérea de Chiclayo "Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo" 5:30 p. m.: Encuentro de oración con la comunidad católica con motivo de la clausura del año jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre: visita a Cusco y Pucallpa

07:50 a. m.: Salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

Salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco. 10:00 a. m.: Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco

Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco 10:30 a. m.: Encuentro con los fieles y representantes de la Piedad Popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Encuentro con los fieles y representantes de la Piedad Popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 11:45 a. m.: Rezo del Ángelus en la plaza frente a la Catedral Basílica de la Asunción de la Santísima Virgen María.

Rezo del Ángelus en la plaza frente a la Catedral Basílica de la Asunción de la Santísima Virgen María. 1:05 p. m.: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco a Pucallpa.

Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco a Pucallpa. 2:30 p. m.: Arribo al Aeropuerto Internacional de Pucallpa "Capitán FAP David Abensur Rengifo"

Arribo al Aeropuerto Internacional de Pucallpa "Capitán FAP David Abensur Rengifo" 3:00 p. m.: Reunión con los misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao.

Reunión con los misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao. 4:45 p. m.: Santa Misa en la "Villa Deportiva Regional Ucayali"

Santa Misa en la "Villa Deportiva Regional Ucayali" 7:05 p. m.: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Pucallpa hacia Lima.

Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Pucallpa hacia Lima. 8:20 p. m.: Arribo a la "Base Aeronaval del Callao"

Lunes 16 de noviembre: regreso a Roma

08:30 a. m.: Visita a los trabajadores y ciudadanos de la casa de recepción "Hermanitas de los ancianos desamparados"

Visita a los trabajadores y ciudadanos de la casa de recepción "Hermanitas de los ancianos desamparados" 10:30 a. m.: Santa Misa en la "Base Aérea de Las Palmas"

Santa Misa en la "Base Aérea de Las Palmas" 1:15 p. m.: Ceremonia de despedida en la base aérea naval de Callao

Ceremonia de despedida en la base aérea naval de Callao 1:45 p. m.: Salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Roma

Martes 17 de noviembre: llegada a Roma