Erling Haaland extasiado con fichaje de Enzo Fernández en Manchester City: "A la cama"

El mercado de fichajes en Europa ha sufrido un fuerte batacazo luego de que Enzo Fernández dejara Chelsea para firmar por Manchester City, club rival donde ya fue presentado de forma oficial. Tras el anuncio de los Citizens, Erling Haaland reaccionó totalmente emocionado y dejó un particular comentario que ha encendido las redes sociales.

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La transferencia del argentino estuvo cotizada en casi 146 millones de euros y es una de las más caras de la historia en el fútbol, por lo que hay mucha expectativa en el cuadro ciudadano. En medio de todo ello, el delantero noruego, que fue uno de los goleadores del Mundial 2026, se volvió viral por su mensaje en la publicación del club inglés sobre el mediocampista formado en River Plate.

“Bueno, ahora sí puedo irme a la cama”, escribió Erling Haaland en el post del Manchester City en Instagram. De inmediato, millones de hinchas en todas partes del mundo comenzaron a reaccionar con ‘likes’ y comentarios, ya que el delantero evidenció el buen humor que tiene y la gran relación que habrá con Enzo Fernández en su nuevo club, donde buscará alzar la Premier League y Champions League.

El comentario de Haaland sobre Enzo Fernández.

Vale precisar que el mensaje del 'Androide' hace alusión a que le encantó el fichaje de Enzo y que ahora podrá estar más tranquilo con un jugador de su categoría, ya que los Citizens venían esperando desde hace tiempo esta contratación. Es cuestión de días para que el campeón del mundo en 2022 debute en la Premier League con su nuevo equipo.

Trayectoria de Enzo Fernández

Estos han sido sus clubes: