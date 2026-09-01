Con Enzo Fernández: conoce los 5 fichajes más caros en la historia del fútbol mundial

El mercado de pases vuelve a romper paradigmas con la confirmación de la llegada de Enzo Fernández al Manchester City procedente del Chelsea. La operación por el mediocampista argentino, tasada en aproximadamente 146 millones de euros, no solo representa la gran transferencia de la temporada, sino que irrumpe de lleno en el selecto grupo de las contrataciones más costosas en toda la historia del fútbol mundial.

El ranking de los traspasos más cuantiosos continúa encabezado de forma absoluta por Neymar Jr. El astro brasileño paralizó el planeta en el año 2017 cuando el Paris Saint-Germain ejecutó la cláusula de rescisión con el FC Barcelona por un récord imbatible de 222 millones de euros, una movida que cambió para siempre la escala económica en el fútbol europeo y fijó una marca de nueve cifras que hasta hoy permanece inalcanzable.

Apenas un escalón más abajo aparece Kylian Mbappé, quien ostenta la segunda casilla desde aquel histórico mercado de 2017. El PSG desembolsó 180 millones de euros al AS Monaco para asegurar el traspaso definitivo de la estrella francesa, completando así una de las duplicas de contrataciones más costosas jamás realizadas por una sola institución en un mismo periodo de transferencias.

La tercera casilla le corresponde al extremo francés Ousmane Dembélé, cuyo traspaso al FC Barcelona en el año 2017 desde el Borussia Dortmund se concretó por un monto de 148 millones de euros entre fijos y variables. Detrás de él irrumpe la reciente movida de Enzo Fernández al cuadro sky blue por 146 millones de euros, ubicando al mediocampista argentino directamente en la cuarta posición de esta histórica nómina.

Enzo Fernández presentado en el Manchester City

Finalmente, el top cinco de las operaciones más caras del balompié internacional lo completa el delantero sueco Alexander Isak. Su sonado traspaso al Liverpool procedente del Newcastle United durante el mercado de 2025 se cerró en 145 millones de euros, cerrando un podio de contrataciones multimillonarias que redefinieron los libros de récords en el fútbol de élite.

Fichajes más caros de la historia del fútbol