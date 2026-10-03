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Mr. Peet lapidó a Oliver Sonne tras el Perú vs Canadá: "No tiene conceptos para ser un defensor"

Oliver Sonne recibe críticas tras la derrota de la selección peruana por 2-0 ante Canadá. El periodista deportivo Peter Arévalo analiza su rendimiento en el partido.

Luis Blancas
Mr. Peet arremetió contra Oliver Sonne por su rendimiento en el Perú vs Canadá
Mr. Peet arremetió contra Oliver Sonne por su rendimiento en el Perú vs Canadá | Composición: Líbero
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Oliver Sonne quedó en el centro de las críticas luego de la derrota de la selección peruana por 2-0 ante Canadá. El periodista deportivo Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, analizó las dos anotaciones del conjunto norteamericano y señaló al lateral como uno de los principales responsables en ambas acciones.

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Mr. Peet arremetió contra Oliver Sonne por su rendimiento en el Perú vs Canadá

Durante su programa ‘Madrugol’, el comunicador explicó que en el primer tanto hubo un error de “concepto”. Según su análisis, mientras Miguel Araujo se encargaba de marcar al delantero central canadiense, Sonne cerró demasiado su posición y terminó dejando espacio para que Jacob Shaffelburg apareciera sin marca y colocara el 1-0.

La segunda anotación también generó cuestionamientos hacia el futbolista peruano-danés. Mr. Peet consideró que volvió a cometer un “error de concepto y de cálculo”, debido a que se cerró nuevamente hacia el centro y permitió que Shaffelburg aprovechara el espacio a su espalda para definir con comodidad y aumentar la ventaja de Canadá.

Oliver Sonne jugó el partido entre Perú vs Canadá

Oliver Sonne jugó el partido entre Perú vs Canadá

A partir de estas dos acciones, el periodista puso en duda las condiciones defensivas de Sonne. Si bien reconoció algunas de sus virtudes, sostuvo que el lateral debe mejorar aspectos básicos de su función cuando juega en la última línea.

“Sonne, con todo lo voluntarioso que es, con todo lo disciplinado que es, pero le cuesta mucho defender. No tiene conceptos, no tiene los conceptos claros para ser un defensor, porque el lateral o el defensor por derecha, por izquierda, por donde sea, es primero defensor. Y hoy, para su mala fortuna, aparece en los dos goles, como apareció en el primer gol ante los Estados Unidos”, expresó.

De esta manera, Sonne volvió a quedar bajo la lupa tras otro partido de la selección peruana. Para Mr. Peet, las acciones ante Canadá se suman a lo ocurrido frente a Estados Unidos y evidencian la necesidad de corregir aspectos defensivos antes de los próximos compromisos de la Bicolor.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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