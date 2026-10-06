Mano Menezes tomará determinante decisión luego de culminar el partido Perú vs Colombia

La selección peruana enfrentará a Colombia en su último enfrentamiento por esta fecha FIFA, aunque su desempeño ha terminado siendo duramente cuestionado por la hinchada. Por ello, se conoció que el DT Mano Menezes ya analiza tomar una importante medida enfocada en cambiar el rumbo de la ‘Bicolor’.

Mano Menezes tomará determinante decisión luego del Perú vs Colombia

El rendimiento que ha mostrado la selección peruana no ha terminado de convencer y ha dejado serias dudas en medio del recambio generacional que atraviesa. En ese sentido, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que Mano Menezes ya empezó a trabajar pensando en los amistosos de fin de año.

Según indicó el comunicador, el técnico brasileño está decidido a continuar apostando por nuevos futbolistas en sus convocatorias y probar diferentes esquemas tácticos durante los amistosos de las fechas FIFA de noviembre y diciembre. De esta manera, será recién en 2027 cuando buscará consolidar un equipo titular para afrontar los próximos compromisos oficiales.

Mano Menezes seguirá probando alternativas para la selección peruana.

“Me pasaron una información con respecto a lo que tendría Mano Menezes planificado para lo que resta del año. Me dijeron que las pruebas continúan hasta noviembre, va a seguir buscando nombres. A partir del próximo año ya tiene pensado consolidar un once oficial para las pruebas oficiales”, señaló.

Del mismo modo, el comunicador resaltó que Mano Menezes se mantendrá atento a la aparición de nuevos talentos en el fútbol peruano durante los próximos meses. Posteriormente, en 2027, evaluará a los futbolistas que recibieron oportunidades y tomará decisiones sobre quiénes continuarán formando parte de su proceso.

“Entiendo que todo este año va a seguir metiendo mano al equipo con algún nombre que aparezca y el próximo año tachará a los que considera que no pasaron la prueba en este tiempo”, concluyó.

¿Quiénes serán los siguientes rivales de Perú?

El siguiente parón de selecciones será en noviembre. En dicho mes, la ‘Bicolor’ volverá al ruedo para disputar dos amistosos y la idea es que se disputen en suelo peruano, con Arequipa y Cusco como las sedes. Sin embargo, por el momento, no se ha confirmado los rivales a enfrentar, aunque han surgido rumores de negociaciones con Costa Rica y Bolivia.