Conmebol hará oficial invitación a equipos de México y Estados Unidos a la Copa Libertadores

Dentro de poco comenzará la Copa Libertadores 2026 con Alianza Lima estrenándose ante 2 de Mayo en Paraguay. Previo al partido internacional, la Conmebol sorprendió al mundo entero debido a que se encuentra preparando la invitación oficial para los clubes de la Liga MX (México) y MLS (Estados Unidos/Canadá). Esto marcará un antes y después en la historia del torneo continental.

El Espectador Deportes, medio uruguayo, reveló que la entidad más importante del fútbol sudamericano tiene previsto dar dos plazas para cada federación, es decir dos para la mexicana y misma cantidad para la estadounidense. Una será de invitación directa, mientras que la otra por mérito deportivo, es decir rendimiento en sus respectivas competiciones. De esta manera, 4 clubes norteamericanos tendrán presencia en 'La Gloria Eterna'.

Eso sí, es importante precisar que la Concacaf ya rechazó en un momento la oferta para que los equipos de la Liga MX vuelvan a la Copa Libertadores, por lo que se espera que la nueva propuesta presentada a los presidentes sea de su agrado y aprobada finalmente. Eso sí, esto no afectará a la actual edición del torneo internacional debido en el que compiten Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario y Cusco FC por parte de Perú.

Y es que la Conmebol planea que los clubes de México y Estados Unidos (O Canadá que tiene tres elencos en la MLS) ingresen recién desde la temporada 2027, es decir el año entrante. Recordemos que la última vez que hubieron escuadras mexicanas en nuestro certamen continental fue en el 2016, y de ahí se retiraron porque no pudieron ajustarse al nuevo calendario que se programó.

¿Cuántos clubes juegan la Copa Libertadores?

Actualmente, hay un total de 47 clubes jugando la Copa Libertadores y eso incluye a los elencos desde la Fase 1, por lo que si equipos de la Liga MX y MLS se incorporan al torneo la Conmebol deberá analizar si se amplía la cantidad de cupos o si se reducen los boletos que se le entregan a los otros países de Sudamérica. De momento, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Colombia tienen 4 cupos cada uno, mientras que Argentina posee 6 y Brasil 7. Además, el campeón de la edición pasada también obtiene uno.