Partido de Alianza vs 2 de Mayo por Libertadores se podrá ver EN VIVO y GRATIS por internet

Alianza Lima se enfrentará a Club 2 de Mayo de Paraguay en un encuentro de ida y vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 y desde Telefe de Argentina anunciaron que los dos partidos se podrán ver totalmente gratis a través de la cuenta de Youtube. Te contamos los detalles de esta gran noticia que alegra a los hinchas blanquiazules.

Señal trasmitirá gratis el duelo entre Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

Telefe de Argentina publicó en su cuenta de Youtube el partido de ida entre Alianza ante 2 de Mayo, programado para el miércoles 4 de febrero de 2026 a las 7:30 p.m. (hora Perú).

Sin bien todavía no publican el encuentro de vuelta, también se confirmó que la cadena argentina transmitirá de forma gratuita este partido entre el equipo peruano ante el paraguayo.

De esta forma, los hinchas de Alianza Lima podrán disfrutar de forma gratis y en vivo el primer y segundo choque de su club por Copa Libertadores de la temporada 2026.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Alianza Lima sostendrá su primer partido por Copa Libertadores ante Club 2 de Mayo el miércoles 4 de febrero de 2026 a las 19:30 p.m. (hora peruana) desde el Estadio Río Parapití, Paraguay, por la Fase 1.

Luego, en condición de local desde el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza recibirá a 2 de Mayo por el duelo de vuelta de la Libertadores. Los íntimos esperan lograr una victoria contundente para clasificar a la Fase 2 en donde se medirán ante Sporting Cristal.