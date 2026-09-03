¿Regresa del retiro? Lionel Messi y la solución que dieron en Argentina para su vuelta a la 'albiceleste'

Hace unos días el mundo del fútbol quedó conmocionado tras el anuncio oficial de Lionel Messi, quien decidió retirarse oficialmente de la selección argentina. Ahora, desde su natal país, optaron por darle una solución al delantero para que pueda volver a jugar con la popular albiceleste. Te contamos los detalles.

Como era de suponer, todos los hinchas del ocho veces ganador del Balón de Oro se entristecieron por la noticia, pero sobre todo los argentinos, ya que les dio dos títulos de Copa América y un Mundial de la FIFA. Por ello, el diario Olé se pronunció en sus redes sociales.

¿Cuál es la solución para que Lionel Messi vuelva a jugar?

"Ya pasado el shock del lunes, solo queremos una función más, Leo. Para decirte gracias en la cancha y en tu país. Del 21/09 al 06/10 hay Fecha FIFA y la Selección, por ahora, no tiene confirmado ningún partido", mencionó el conocido medio, esperando así que Lionel Messi juegue al menos una vez más.

Lionel Messi anunció su retiro hace unos días.

Recordemos que la ‘Pulga’ no se ha despedido de su afición como es debido, ya que el Mundial se realizó en Norteamérica. Motivo por el cual hacerle un encuentro conmemorativo en territorio argentino no parece una mala idea, sobre todo porque dentro de poco se llevará a cabo la fecha FIFA.

De más está indicar que simplemente sería un encuentro para despedirlo como es debido, ya que a nivel oficial Lionel Messi no volverá a jugar. El último encuentro del ídolo fue la final ante España en Estados Unidos, donde la albiceleste perdió 1-0 con gol de Ferran Torres.