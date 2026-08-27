De casi reemplazar a Rabanal en Universitario a ser el DT de Lionel Messi en el Inter Miami

Tras la salida de Javier Rabanal y antes de la llegada de Héctor Cúper, en Universitario de Deportes empezaron a analizar distintos perfiles para su nuevo entrenador. Dentro de todos los candidatos que pasaron por tienda crema, hubo un en particular que casi llega a ponerse el buzo crema: Cristian 'Kily' González.

El argentino de 52 años fue uno de los finalistas junto a otros nombres y hasta pasó varias entrevistas, pero la administración de Franco Velazco finalmente decidió inclinarse por Héctor Cúper, quien ahora mantiene a Universitario en la cima del Torneo Clausura. Sin embargo, el destino le tendría preparado otro gran reto al 'Kily' González: dirigir a Lionel Messi en el Inter Miami.

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, el argentino cerró negociaciones con las garzas y será el nuevo entrenador del Inter Miami en reemplazo de Ángel Guillermo Hoyos.

'Kily' González fichará por Inter Miami.

El estratega había estado sin equipo desde octubre de 2025, tras finalizar su ciclo en Platense. Antes de eso, dirigió a Rosario Central y Unión de Santa Fe, donde logró mantener la categoría y asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana. Además, también sonó para reforzar a Universitario de Deportes, pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo.

Cristian González y su palmarés como futbolista

En su etapa como jugador, 'Kily' González llevó su fútbol por algunos de los mejores equipos del mundo y militó en las filas de Valencia, donde salió campeón de la Liga Española y de la Supercopa de España. Asimismo, jugó en el Inter de Milán, donde fue bicampeón de la Copa de Italia y logró los títulos de la Serie A y la Supercopa de Italia.

Por si esto no fuera poco, también fue internacional con Argentina y disputó el Mundial de Corea-Japón en 2002 y dos Copas América. No obstante, su mayor logro llegó cuando formó parte del plantel que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2004.

¿En qué equipos ha dirigido Kily González?