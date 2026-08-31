"Gracias capitán": Selección argentina y el emotivo mensaje a Messi tras su retiro de la albiceleste

Lionel Messi le dijo adiós a la selección argentina. A través de sus redes sociales, el astro y leyenda del fútbol mundial anunció oficialmente el fin de su etapa como jugador y capitán de la albiceleste. Decisión que ya venía analizando tras perder la final del Mundial 2026 ante España.

Selección Argentina se despide de Messi con emotiva publicación

Tras el inesperado anuncio, inmediatamente llegaron las reacciones desde todas partes del mundo y, desde luego, la selección argentina no fue ajena a ello. A través de su cuenta oficial de X, la escuadra sudamericana dedicó una emotiva publicación para despedir a su, hasta hoy capitán.

“Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”, se lee en la publicación de la cuenta oficial de la albiceleste, junto a una imagen del crack argentino sosteniendo el trofeo del Mundial Catar 2022.

Selección argentina se despidió de Messi con emotiva publicación.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina

A través de su cuenta oficial de Instagram, la leyenda del Barcelona y estrella del Inter Miami confirmó su retiro de la selección argentina. Mediante la publicación de unas cartas, Messi explicó los motivos que lo llevaron a poner fin a su etapa en el equipo que dirige Lionel Scaloni y señaló que el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi, fue determinante para su decisión.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.”, finalizó Messi en su publicación.

Carta de Lionel Messi anunciando su retiro. Foto: Lionel Messi

Números de Lionel Messi con la selección argentina

Desde su debut con la selección mayor de Argentina en 2005 hasta la fecha, Lionel Messi registró un total de 207 partidos jugados con camiseta albiceleste, en los cuales marcó 125 goles y brindó 68 asistencias.

Entre las principales conquistas con su selección, destaca la obtención del Mundial 2022 en Catar, además, ganó dos veces la Copa América (2021 y 2025) y una Finalissima. También se consagró con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008 y obtuvo el trofeo del Mundial sub-20 en 2004.