La selección peruana tiene a Bassco Soyer como uno de los nuevos valores que conforman el universo de jugadores convocables. El jugador de Gil Vicente busca consolidarse en el cuadro portugués para crecer como futbolista y seguir aportando a la Bicolor; no obstante, su futuro podría dar un giro radical luego que en las últimas horas se revelara que el joven futbolista es pretendido por un grande de la Liga 1.

Bassco Soyer, futbolista de la selección peruana, es pretendido por gigante de la Liga 1

Según información del periodista Gerson Cuba, el atacante de 20 años sería prestado en la próxima temporada en busca de más oportunidades para jugar. En ese sentido, señaló que Alianza Lima ya entabló conversaciones con sus pares portugueses para repatriar al jugador, quien fue formado en las canteras del conjunto íntimo.

"Bassco Soyer va a ser prestado por parte del Gil Vicente, solo seis meses. Le han venido opciones de Portugal y del fútbol peruano ha habido una conversación, sondeo con Alianza Lima . Ojo que Bassco no le ha negado la posibilidad a Alianza, pero va a depender de él si es que puede volver al país o seguir con las opciones que tenga del fútbol portugués. La otra semana Bassco va a definir su futuro", dijo.

(VIDEO: Gerson Cuba)

De esta manera, el futuro de Bassco Soyer se definirá en los próximos días, cuando evalúe las alternativas que tiene sobre la mesa. Alianza Lima buscará aprovechar esta oportunidad para concretar su regreso, aunque el joven futbolista también tendría opciones para continuar su carrera en el fútbol portugués.

Bassco Soyer y su etapa en Alianza Lima

Recordemos que Bassco Soyer hizo su debut profesional con Alianza Lima el pasado 29 de julio de 2023. Con apenas 16 años, el jugador ingresó en el empate 1-1 con la Universidad César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo bajo la dirección técnica interina de Nixon Perea. En total, disputó 8 partidos oficiales con camiseta blanquiazul antes de partir al fútbol portugués.