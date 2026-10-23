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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: dos hermanos fueron DETENIDOS por ICE en esta zona; uno es salvadoreño con ANTECEDENTES

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que uno de ellos es un ciudadano salvadoreño que cuenta con antecedentes penales. ¿Será deportado?

Melanni Miranda
Confirman el arresto de dos hermanos que fueron detenidos por ICE en esta zona de EE. UU.
Confirman el arresto de dos hermanos que fueron detenidos por ICE en esta zona de EE. UU. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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Un empresario en Charlotte, en Estados Unidos, ha denunciado que fue detenido recientemente a punta de pistola por agentes federales de inmigración del ICE durante un control de tráfico realizado en la zona. A pesar de sus insistentes declaraciones sobre su condición de ciudadano estadounidense, los agentes procedieron con la detención. ¿Qué más se conoce sobre este caso y cuál es su situación actual?

Acusó a ICE de detener a su esposa, pero sus restos calcinados lo incriminaron y ahora está bajo arresto.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: aseguró que ICE había detenido a su esposa, pero un macabro HALLAZGO dio un giro inesperado a la investigación

EE. UU.: dos hermanos fueron detenidos por ICE en esta zona; uno es salvadoreño y cuenta con antecedentes

Atilio Portillo, un ciudadano estadounidense naturalizado desde 1988, vivió una experiencia angustiante el miércoles 21 de octubre cuando se dirigía a su trabajo cerca de Idlewild Road e Idlebrook Drive. Según el grupo de defensa de inmigrantes Siembra NC y el medio ‘QUEENCITYNEWS’, varios agentes en vehículos sin distintivos rodearon su camioneta poco después de las 7 de la mañana.

Portillo relató que los agentes rompieron las ventanas de su vehículo, le apuntaron con armas y lo sacaron a la fuerza, a pesar de que él les insistió en su condición de ciudadano estadounidense. Tras ello, no recibió ninguna explicación ni se le mostró una orden judicial durante el incidente.

Al respecto, el grupo defensor confirmó que Portillo fue retenido durante aproximadamente 30 minutos antes de ser liberado. Sin embargo, su hermano, Ricardo Portillo Guzmán, quien también viajaba en el camión, fue detenido por las autoridades y actualmente se encuentra bajo custodia del ICE en Georgia.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Guzmán fue detenido en Charlotte como parte de una operación de control selectivo. Originario de El Salvador, Guzmán ingresó a Estados Unidos de forma ilegal en 1988 y, aunque obtuvo la residencia permanente, su historial delictivo incluye condenas por delitos graves, lo que ha generado que lleve un proceso de deportación mientras permanece bajo custodia.

¿Cuál fue el pronunciamiento del DHS tras la denuncia?

El DHS respaldó las acciones del ICE en un reciente comunicado. La agencia precisó que sus agentes se encuentran entrenados para emplear la mínima fuerza necesaria en situaciones de riesgo, priorizando tanto la seguridad pública como la de los propios agentes. Además, resaltó que los funcionarios reciben formación continua en tácticas de desescalada y en el uso adecuado de la fuerza.

Además, el DHS subrayó que sus operaciones son meticulosamente planificadas, asegurando que los agentes realizan las diligencias necesarias antes de llevar a cabo detenciones. "Conocemos de antemano a quiénes vamos a arrestar. Si encontramos a personas sujetas a arresto, nuestros agentes están preparados para hacer preguntas específicas que ayuden a determinar su estatus migratorio y su posible deportación", se mencionó en el comunicado.

Sin embargo, el DHS no abordó de manera directa las acusaciones de Portillo, quien afirmó que los agentes rompieron las ventanas de su vehículo y le apuntaron con armas durante su sorpresiva detención.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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